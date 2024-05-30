唐玲抗癌5年「左胸裝置人工血管」　手術開5cm放入感嘆：何時能拆

記者張筱涵／綜合報導

藝人唐玲2019年確診胃癌第四期，時常透過粉絲專頁分享抗病過程，以正向力量希望能帶給病友們力量，29日分享裝置人工血管（PORT A）的過程。

▲唐玲裝置人工血管。（圖／翻攝自FACEBOOK／唐玲Linh Linh）



唐玲聽取醫生建議裝人工血管，其大小與10元硬幣相當。通常人工血管會被裝在鎖骨下方，她選擇裝在左胸上的位置：「因為自覺我的右邊比較美，拍照也常常用右臉示人，因此疤痕設在左邊比較不會被看到。」

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人工血管的安裝是透過手術進行的，醫生會在鎖骨下方切開一個大約5公分的傷口，接著將人工血管放入，手術時間並不長，可以選擇局部麻醉或全身麻醉。唐玲則選擇了全身麻醉，怕在手術期間如果神智清醒，會害怕到尖叫或焦躁打人：「所以醫師和我都覺得還是乖乖睡覺比較安全。」

▲唐玲選擇裝在左胸上。（圖／翻攝自FACEBOOK／唐玲Linh Linh）



人工血管手術後，傷口不能碰水，需要等到癒合後才能碰水洗澡，如果打針有針孔時，也需要注意防水，並貼上防水貼布保護。此外，患側的手不能提重物，也不能做出超大迴旋的動作，所以要暫時避免游泳，並要小心碰撞。

如果人工血管在沒有使用的情況下，每3個月需要沖洗一次，以確定管線沒有堵塞，平時也需要注意人工血管是否有紅腫熱痛的情況，如果有的話，要立即去找醫生。唐玲感嘆：「我的身上人工血管還在，什麼時候可以拆除呢？下次再告訴吧…」

破百則留言湧入替唐玲加油打氣，唐玲也一一回應「無奈地調整心情」、「健康健康」、「一定越來越好」、「我也沒有樂觀，每天也需要調整心情」、「活得好，追求生活品質高繼續加油」。

▲唐玲積極抗癌中。（圖／記者湯興漢攝）