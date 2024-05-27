房時爀要踩爛她們！aespa高EQ公開回應「Winter忍不住笑了」全被拍

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團aespa近日正式帶著首張正規專輯回歸，先公開的第一首主打〈Supernova〉攻占各大音源榜冠軍，也拿下音樂節目一位，創下好成績，第二波主打〈Armageddon〉也在27日正式公開，這天下午她們在首爾舉辦了SHOWCASE，接受訪問，不免被問及最近意外捲入HYBE內部鬥爭口水戰的問題，成員們也大方地給出了回應。

▲aespa帶著正規專輯回歸。（圖／翻攝自aespa官方Instagram）

NewJeans製作人兼公司代表閔熙珍近日全面槓上母公司HYBE，開記者會時甚至公開了與HYBE議長房時爀的對話截圖，截圖中意外公開了房時爀的些許言論，其中房時爀曾問閔熙珍「能踩爛aespa吧？」引發熱烈討論，27日在aespa新專輯SHOWCASE上，便有記者提起了該風波。

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▲房時爀的發言引發爭議。（圖／翻攝自韓網）

隊長Karina率先回答表示「我們知道這件事，也聽身邊很多人說，不過我們大多把時間花在正規專輯的準備上」，接著向給予應援與喜愛的粉絲、大眾、SM同事們表達了感恩，Winter則說道「沒有想太多，只有覺得『看來首次的正規專輯會很順利』。」

▲Winter聽到房時爀相關提問時笑出來。（圖／翻攝自韓網）

接著Karina提到這次回歸與NewJeans撞期，「最近在音樂節目上碰面了，在休息室還對彼此發送了愛心，我也有告訴她們很可愛，我們一直都在關注她們，沒有大家擔心的部分，彼此都是很好的同僚關係」。寧寧補充「比起（跟其他人）競爭，我們應該是與此前的我們競爭，成長為更好的模樣，每個藝人都有獨特的色彩與魅力，無法被比較也無法被取代」，給予了相當得體的答覆。