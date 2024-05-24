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王彩樺談NONO被起訴　要誠心面對犯下的錯誤

記者葉文正／台北報導

「保庇天后」王彩樺今天受邀參加Q POWER Awards頒獎典禮並與同志好友們一起跳M字腿，相當性感，不過她也提到當年台灣風氣未開，竟有同志好友要跟她假結婚，還開價百萬，只為給家裡一點交代。

▲王彩樺力挺同志。（圖／翻攝臉書）`

▲王彩樺力挺同志。（圖／翻攝臉書）

同志的辛苦王彩樺都知道，「我從以前很支持同志，從以前在秀場時期就是這樣，我身邊有很多同志好友，舞群或造型師都有，很心疼他們當年因社會較傳統，不敢跟自己爸媽講這件事，怕被別人發現，又怕被異樣眼光看待。

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▲王彩樺力挺同志。（圖／翻攝臉書）

▲王彩樺一直是好媽媽的形象。（圖／翻攝臉書）

她也說到跟同志成為莫逆之交的原因：「同志人都很好，又很細心，常常跟我講心事，又會用他的方式來安慰你，相處起來很舒服，但對愛這件事不敢說，現在可以放膽追愛，也可以告訴家人，人生真的太短暫又無常，有很多人不懂同志的生活，其實就跟常人無異。」

▲阿本談到自己的經驗。（圖／彩虹平權大平台提供）

▲王彩樺力挺同志朋友。（圖／彩虹平權大平台提供）

她也提到，在秀場有非常好的朋友，已經認識30幾年了，「同志朋友的對象說希望跟我假結婚，可以給我一筆錢，開價一兩百萬有，但我認為不要為了讓爸媽開心而說謊，所以沒有幫忙這件事，後來他們也是各自有伴侶，並沒有繼續在一起。

而好友NONO的性侵案件有七件遭到起訴，王彩樺認為，犯錯的人要去面對，要好好懺悔，誠心面對犯下的錯誤，一切交給司法，「我覺得辛苦的是家人，朱海君她都會關心我，我也會問候她，她就會回我說還好。」

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王彩樺, NONO, 朱海君

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