記者劉宜庭／綜合報導

加拿大聲樂老師Rozette是知名音樂評論人，近日因為評論陸綜《歌手2024》人氣飆漲，針對在第2集中慘遭淘汰的楊丞琳，她一改先前批評，除了稱讚「好美」、「轉音很成功」，也認為對方絕對有可以改進的空間。

節目第一集播出後，Rozette聽完楊丞琳演唱〈帶我走〉直批不喜歡其聲音塑造，以「夾」式唱功來形容對方的演唱方式，但也強調這並沒錯，只是對她個人而言「不是我的菜」。第二集，楊丞琳演唱了林俊傑的歌曲〈不為誰而作的歌〉，與前一場比賽成績綜合後分數墊底，遭到淘汰，但她事後仍以「一趟開心的旅程」來形容這次參賽。

不過，對於楊丞琳在第二場的演出，Rozette反而給出好評，「我剛剛在一個音符上聽到了她自然的聲線，很好聽、很美！」、「她真的好美」、「這很好！很棒！」、「從音準上看，如果沒有修音的話，她表現得很不錯」，甚至一度尖叫誇讚其轉音「很成功」，最後結語更表示：「這不是我的最愛，但我覺得她唱得還不錯。」

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▲楊丞琳《歌手2024》第2集遭淘汰。（圖／翻攝微博／楊丞琳工作室）

期間，Rozette起初表示：「我覺得她這次的嗓音更中性自然一些，她的夾子音少了一點。」不過在聽完下一句歌聲，她笑說：「當我沒說。」一旁的人也說「剛說完就出現了」、「回來了」。儘管如此，她也補充表示「我上次就指出來了，我覺得她加很多H音，也許不是問題，這可能是她的個人風格，對我而言，我會要求她去掉。」

Rozette也進一步分析：「她確實會拖音後再加顫音，當然，這並不是什麼轉10個音的高難度技巧，但它確實表明她能控制自己的顫音，而且她能支撐住、拉長音。」

▲楊丞琳在《歌手2024》首集演唱〈帶我走〉。（圖／翻攝微博／楊丞琳工作室）

「我不知道為什麼，在她身上總感覺就差一點點。」Rozette表示，個人更喜歡乾淨俐落、連貫的演唱，「我很大言不慚，因為我知道她是個大人物，但我所指出的這些毛病，她絕對可以改進，並不是每一位我給差評的歌手都會讓我說『稍加打磨就能進步很大』，但她其實已經有足夠多的基礎。」