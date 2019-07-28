10年情侶「都喜歡Apink」下月結婚　初瓏、普美親自唱祝歌！

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團Apink隊內CP初瓏與普美，兩人28日在台灣舉辦見面會，穿著純白色的洋裝亮相，甜美的嗓音唱著梁靜茹歌曲《小手拉大手》，咬字清晰，看得出來做了一番努力，台下700名歌迷聽得如癡如醉。「瓏美CP」首次來到台灣舉辦見面會，普美感性回憶：「台灣對我們來說意義非凡，很多第一次都是在這裡。」初瓏附和：「跟歌迷的回憶是無法忘記的。」聊起過去訪台的點點滴滴。

▲Apink普美、初瓏獻唱中文歌《小手拉大手》。（圖／記者張一中攝）



初瓏與普美28日在ATT Show Box大直舉辦見面會，初瓏自爆2個禮拜前曾秘密訪台，「曾為了拍攝節目秘密訪台，「但那時候是為了拍攝而來，所以好像很久沒有在台灣這麼近距離跟粉絲見面了。」普美撂著準備許久的中文「大家過得好嗎，很想你們」、「很高興見到你們，我愛你們」，暖心告白引起台下滿滿歡呼聲。

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▲▼Apink普美、初瓏昨日一抵台就跑出去逛街。（圖／記者張一中攝）



為了分享遊玩台北的照片，初瓏與普美227日一抵台便放下行李，衝去大啖小籠包、牛肉麵等美食，幫彼此留下觀光客紀念照，其中一張照片，初瓏拿著粉絲送的珍奶拍照，但她自嘲：「看起來是不是有點不一樣」，普美趕緊嘴甜稱讚「妳本人更美啦」，吃遍美食，兩人還跑到101大樓知名景點「LOVE」拍照，初瓏笑說：「聽說這個Love全世界只有幾個，雖然昨天是週末，人非常多，我們還是跑過去拍了照片。」此時，普美一時興起清唱《Love》，台下應援超大聲，她驚訝直呼「現在為止最大聲的應援，果然還是要唱Apink的歌。」初瓏幽默笑虧「不好意思只有我們兩人來」。

▲Apink普美想喝高粱。（圖／記者張一中攝）



初瓏與普美酒量都不好，兩人在台上請歌迷推薦台灣特色酒，台下立刻大喊「高粱」，普美聽聞：「高粱？那個好喝嗎，那我今天會喝一杯。」但歌迷急忙解釋那是烈酒，她爆笑表示「那種程度還好啦，初瓏姐會全部喝光。」她爆料初瓏擁有一個私藏紅酒的冰箱，曾偷偷拿了一瓶來喝，初瓏激動表示：「對！就是那瓶！我很喜歡所以放在那，結果普美喝光光了。」

▲Apink普美、初瓏見面會有一組交往10年的情侶即將下個月結婚。（圖／記者張一中攝）

活動上，她們除了帶來中文歌《小手拉大手》，還抽出全場的情侶3組，其中一對交往10年多的情侶都喜歡Apink，即將在下個月結婚，初瓏與普美聽聞立刻唱著「恭喜你們」，盼望兩人結婚生下漂亮小孩，現場瞬間成了結婚典禮，氣氛溫馨。見面會圓滿結束後，兩人明日離台班機不公開。