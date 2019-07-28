ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

10年情侶「都喜歡Apink」下月結婚　初瓏、普美親自唱祝歌！

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團Apink隊內CP初瓏與普美，兩人28日在台灣舉辦見面會，穿著純白色的洋裝亮相，甜美的嗓音唱著梁靜茹歌曲《小手拉大手》，咬字清晰，看得出來做了一番努力，台下700名歌迷聽得如癡如醉。「瓏美CP」首次來到台灣舉辦見面會，普美感性回憶：「台灣對我們來說意義非凡，很多第一次都是在這裡。」初瓏附和：「跟歌迷的回憶是無法忘記的。」聊起過去訪台的點點滴滴。

▲▼Apink普美、初瓏見面會。（圖／記者張一中攝）

▲Apink普美、初瓏獻唱中文歌《小手拉大手》。（圖／記者張一中攝）

初瓏與普美28日在ATT Show Box大直舉辦見面會，初瓏自爆2個禮拜前曾秘密訪台，「曾為了拍攝節目秘密訪台，「但那時候是為了拍攝而來，所以好像很久沒有在台灣這麼近距離跟粉絲見面了。」普美撂著準備許久的中文「大家過得好嗎，很想你們」、「很高興見到你們，我愛你們」，暖心告白引起台下滿滿歡呼聲。

請繼續往下閱讀...

▲▼Apink普美、初瓏見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼Apink普美、初瓏昨日一抵台就跑出去逛街。（圖／記者張一中攝）

▲▼Apink普美、初瓏見面會。（圖／記者張一中攝）

為了分享遊玩台北的照片，初瓏與普美227日一抵台便放下行李，衝去大啖小籠包、牛肉麵等美食，幫彼此留下觀光客紀念照，其中一張照片，初瓏拿著粉絲送的珍奶拍照，但她自嘲：「看起來是不是有點不一樣」，普美趕緊嘴甜稱讚「妳本人更美啦」，吃遍美食，兩人還跑到101大樓知名景點「LOVE」拍照，初瓏笑說：「聽說這個Love全世界只有幾個，雖然昨天是週末，人非常多，我們還是跑過去拍了照片。」此時，普美一時興起清唱《Love》，台下應援超大聲，她驚訝直呼「現在為止最大聲的應援，果然還是要唱Apink的歌。」初瓏幽默笑虧「不好意思只有我們兩人來」。

▲▼Apink普美、初瓏見面會。（圖／記者張一中攝）

▲Apink普美想喝高粱。（圖／記者張一中攝）

初瓏與普美酒量都不好，兩人在台上請歌迷推薦台灣特色酒，台下立刻大喊「高粱」，普美聽聞：「高粱？那個好喝嗎，那我今天會喝一杯。」但歌迷急忙解釋那是烈酒，她爆笑表示「那種程度還好啦，初瓏姐會全部喝光。」她爆料初瓏擁有一個私藏紅酒的冰箱，曾偷偷拿了一瓶來喝，初瓏激動表示：「對！就是那瓶！我很喜歡所以放在那，結果普美喝光光了。」

▲▼Apink普美、初瓏見面會。（圖／記者張一中攝）

▲Apink普美、初瓏見面會有一組交往10年的情侶即將下個月結婚。（圖／記者張一中攝）

活動上，她們除了帶來中文歌《小手拉大手》，還抽出全場的情侶3組，其中一對交往10年多的情侶都喜歡Apink，即將在下個月結婚，初瓏與普美聽聞立刻唱著「恭喜你們」，盼望兩人結婚生下漂亮小孩，現場瞬間成了結婚典禮，氣氛溫馨。見面會圓滿結束後，兩人明日離台班機不公開。

推薦閱讀

「拍戲就愛上」一一點名男星！　 韓媒遭警告污辱宋慧喬

「拍戲就愛上」一一點名男星！　 韓媒遭警告污辱宋慧喬

偶像偏瘦得人疼⋯　裵珍映認了：Wanna One時餓到暈倒2次

偶像偏瘦得人疼⋯　裵珍映認了：Wanna One時餓到暈倒2次

EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲崩潰：哥太熱情

EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲崩潰：哥太熱情

27cm超萌身高差！　崔振赫低頭吻嬌小宋昰昀：怕她頸椎受傷

27cm超萌身高差！　崔振赫低頭吻嬌小宋昰昀：怕她頸椎受傷

子瑜自拍曝光「漸層紫髮」美炸！　仔細一看照片有破綻

子瑜自拍曝光「漸層紫髮」美炸！　仔細一看照片有破綻

EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？

EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？

速水茂虎道現身美食展！　寵台粉繫圍裙全場爆尖叫

速水茂虎道現身美食展！　寵台粉繫圍裙全場爆尖叫

200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！

200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！

SS501金奎鐘手滑傳「親親照」認愛了！　女友是日本人

SS501金奎鐘手滑傳「親親照」認愛了！　女友是日本人

BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！

BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

清純女星賣淫被抓去關！　一上廁所「22名獄友圍旁邊直盯私密處」哭了

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

外貌協會TOP 3！天秤人超好「走鐘也沒差」　牡羊看臉看身材、第1名超有感

快訊／《還珠格格3》紫薇離婚！　馬伊琍：深愛過，努力過了

產後3個月「上圍激升到G Cup」！　白家綺喝喜酒「胸前開深V」美呆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Apink, 初瓏, 普美

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 10年情侶「都喜歡Apink」下月結婚　初瓏、普美親自唱祝歌！
  2. 張惠妹錄影憋不住…後台飆高音！　「無伴奏無配樂」開口網跪了
  3. 「水行俠」緊擁「龍后」合體了！　粉哭：《冰與火》最喜歡你們這對CP
  4. Lovelyz美珠網上看惡評　讀到「媽媽親自留言」哭了
  5. 男星爆劈腿5女「裝死3天不面對」！　粉絲心寒解散後援會：後會無期
  6. 麥莉家中穿丁字褲被拍！　「渾圓蜜桃臀全露」被看光
  7. 《親愛的熱愛的》他演過《花甲》！　摘下眼鏡帥爆…身分是名校校草
  8. EXO演唱會最終場XIUMIN來了！　剃平頭坐觀眾席「狂揮愛麗棒」應援
  9. 鄧超被孩子誤以為是逃犯！　親吐家庭內幕「對她們的愧疚」
  10. Melody帶女兒看《獅子王》　想起紐約「單身回憶！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366