ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名化妝師RISABAE曾是電視台MBC化妝師，後轉型成為美妝Youtuber，擁有精湛化妝技術，被喻為是「下一個Pony」。近來戲劇《德魯納酒店》爆紅，女主角IU在劇中換上多套華麗服裝，連妝容都引起關注，許多人敲碗想學習她的化妝技巧，RISABAE聽見粉絲的心聲，27日在IG貼出認證照，她化成「滿月社長」（IU飾演角色），幾乎百分百八十相像，像極了IU的雙胞胎姊姊，令人驚艷。

▲▼200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！。（圖／翻攝自RISABAE Youtube、RISABAE IG）

▲200萬網紅RISABAE化成IU，網友以為是本人。（圖／翻攝自IU、RISABAE IG）

RISABAE現年30歲，常在Youtube貼出模仿各個女明星的妝容，繼分享《請輸入檢索詞》李多熙的化妝技巧後，她27日在IG貼出化成《德魯納酒店》張滿月社長（IU飾演），清純的淡妝配上艷麗紅唇，還有左臉頰的一顆痣畫龍點睛，五官像極了IU本人，引來大批網友讚嘆「太像了」、「差點以為是本人」、「好狂」。

請繼續往下閱讀...

▲▼200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！。（圖／翻攝自RISABAE Youtube、RISABAE IG）

▲RISABAE之前還化成李多熙。（圖／翻攝自RISABAE Youtube、RISABAE IG）

▲▼200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！。（圖／翻攝自RISABAE Youtube、RISABAE IG）

▼▲RISABAE被認為長得像宣美。（圖／翻攝自RISABAE Youtube、RISABAE IG）

▲▼200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！。（圖／翻攝自RISABAE Youtube、RISABAE IG）

RISABAE 3年前從直播主開始做起，剛開始觀看人數僅僅15人，她慌張地表示「我也不知道怎麼做，就是一直問好而已。」爾後轉型成為美妝Youtuber漸入佳境，短短幾年已累積破兩百萬追蹤，個性灑脫大方的她，不避諱分享素顏，常以「原始面貌」示人，臉上雖有痘疤，但某些角度被說與歌手宣美相似，加上她化妝技術超高，每每化完妝都像彷彿換了一張臉，令人驚豔。

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

推薦閱讀

EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？

EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？

EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲崩潰：哥太熱情

EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲崩潰：哥太熱情

子瑜自拍曝光「漸層紫髮」美炸！　仔細一看照片有破綻

子瑜自拍曝光「漸層紫髮」美炸！　仔細一看照片有破綻

張基龍誘惑林秀晶：想把扣子開更低！　見面會計劃ing

張基龍誘惑林秀晶：想把扣子開更低！　見面會計劃ing

防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊

防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊

偶像偏瘦得人疼⋯　裵珍映認了：Wanna One時餓到暈倒2次

偶像偏瘦得人疼⋯　裵珍映認了：Wanna One時餓到暈倒2次

SS501金奎鐘手滑傳「親親照」認愛了！　女友是日本人

SS501金奎鐘手滑傳「親親照」認愛了！　女友是日本人

速水茂虎道現身美食展！　寵台粉繫圍裙全場爆尖叫

速水茂虎道現身美食展！　寵台粉繫圍裙全場爆尖叫

BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！

BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！

男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟神準診斷出0.0001機率

男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟神準診斷出0.0001機率

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

清純女星賣淫被抓去關！　一上廁所「22名獄友圍旁邊直盯私密處」哭了

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

外貌協會TOP 3！天秤人超好「走鐘也沒差」　牡羊看臉看身材、第1名超有感

粉絲：我難過　Hebe凌晨發文「吐17年心聲」安慰…網哭：真的有看留言！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

IU, RISABAE

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳彥博《出發》全台破1500萬票房！他刷了22次：每次都還是會哭
  2. 成龍世界論壇出現「奧斯卡影帝」！想為動作片盡心力：我不做誰做？
  3. 夫趁她懷孕偷吃小三女星！　馬伊琍忍痛原諒…與文章11年婚仍破局
  4. 200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！
  5. 專訪／24歲安俊朋情傷「每天為別人活」　酒醉狂哭自嘲像廢物
  6. 揭發沙皇「裸露激情不倫戀」　教會憤怒抵制：放火燒戲院！
  7. 快訊／《還珠格格3》紫薇離婚！　馬伊琍：深愛過，努力過了
  8. 產後3個月「上圍激升到G Cup」！　白家綺喝喜酒「胸前開深V」美呆
  9. 「殺人躲貓貓」一被找到當場殺死！《弒婚遊戲》豪門新娘撞臉瑪格羅比
  10. BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366