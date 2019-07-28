200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名化妝師RISABAE曾是電視台MBC化妝師，後轉型成為美妝Youtuber，擁有精湛化妝技術，被喻為是「下一個Pony」。近來戲劇《德魯納酒店》爆紅，女主角IU在劇中換上多套華麗服裝，連妝容都引起關注，許多人敲碗想學習她的化妝技巧，RISABAE聽見粉絲的心聲，27日在IG貼出認證照，她化成「滿月社長」（IU飾演角色），幾乎百分百八十相像，像極了IU的雙胞胎姊姊，令人驚艷。

▲200萬網紅RISABAE化成IU，網友以為是本人。（圖／翻攝自IU、RISABAE IG）



RISABAE現年30歲，常在Youtube貼出模仿各個女明星的妝容，繼分享《請輸入檢索詞》李多熙的化妝技巧後，她27日在IG貼出化成《德魯納酒店》張滿月社長（IU飾演），清純的淡妝配上艷麗紅唇，還有左臉頰的一顆痣畫龍點睛，五官像極了IU本人，引來大批網友讚嘆「太像了」、「差點以為是本人」、「好狂」。

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▲RISABAE之前還化成李多熙。（圖／翻攝自RISABAE Youtube、RISABAE IG）



▼▲RISABAE被認為長得像宣美。（圖／翻攝自RISABAE Youtube、RISABAE IG）

RISABAE 3年前從直播主開始做起，剛開始觀看人數僅僅15人，她慌張地表示「我也不知道怎麼做，就是一直問好而已。」爾後轉型成為美妝Youtuber漸入佳境，短短幾年已累積破兩百萬追蹤，個性灑脫大方的她，不避諱分享素顏，常以「原始面貌」示人，臉上雖有痘疤，但某些角度被說與歌手宣美相似，加上她化妝技術超高，每每化完妝都像彷彿換了一張臉，令人驚豔。