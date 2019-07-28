「拍戲就愛上」一一點名男星！　 韓媒遭警告污辱宋慧喬

記者吳睿慈／綜合報導

南韓宋宋夫妻宋慧喬、宋仲基離婚鬧得滿城皆知，各種關於兩人離婚的主因傳得風風雨雨，網路上滿是自稱為「娛樂記者」、「辯護律師」等相關人士在Youtube針對此事發言，不少言論被改寫成報導，對此，新聞倫理委員會終於在近日出面，出言警告有報導相關謠言的9家媒體，造成污辱宋慧喬名譽毀損嫌疑，希望9家媒體自律。

▲新聞倫理委員會對9家媒體進行警告。（圖／翻攝自宋慧喬IG）



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一名辯護律師康容碩（音譯）過去曾在Youtube上傳一段影片，一一點名曾與宋慧喬傳出假戲真做的5位男星，影片裡合成5人聚在一起，宋仲基成為最後一名玩家，插在上面的木棍卻倒了，暗示宋仲基完蛋了。這篇影片曾被國民日報、國際新聞、世界日報等9家媒體報導。

▲多家韓媒引用康容碩的Youtube內容。（圖／翻攝自韓網）

對此，新聞倫理委員會於近日發出強烈聲明，「利用極為私人的事件，造成個人傷痛、惡意醜化當事人的照片，已經造成名譽毀損嫌疑。」聲明裡強烈指責，即使是引用康容碩Youtuber的內容，但沒有查證含有問題的內容，忽略新聞守門人的義務，大肆挖掘私生活、污辱當事人，導致言論被煽動、提高藐視可能性，因此對於9家媒體嚴正警告。