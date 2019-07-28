ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

27cm超萌身高差！　崔振赫低頭吻嬌小宋昰昀：怕她頸椎受傷

記者吳睿慈／綜合報導

男神崔振赫近年來在戲劇作品表現亮眼，他所主演的新戲《JUSTICE》現正在網路平台上熱播，浪漫喜劇《馬成的喜悅》也即將在29日起於中天娛樂台播岀。該劇從首集開始放閃，他與宋昰昀吻戲多到粉絲凍嘸條，然而，兩人身高差了27公分，吻戲雖唯美，拍攝起來卻極不容易，崔振赫接受訪問時笑說，「真的不太好意思，因為我太高了，她必須一直挺著脖子，很擔心她這樣會不會頸椎受傷。」

▲▼27cm超萌身高差！　崔振赫低頭吻嬌小宋昰昀：怕她頸椎受傷（圖／中天提供）

▲崔振赫與宋昰昀在劇中有27cm超萌身高差。（圖／中天提供）

崔振赫身高187公分與宋昰昀足足差了27公分，「最萌身高差」引發討論，但他不好意思地自曝，「她（宋昰昀）有說過，拍吻戲時眼睛得常常往上看，擔心畫面不美，後來就乾脆把頭抬高來拍攝。我會把腿張得比較開，她站在木箱上，是這樣拍攝完成的。」兩人間擁有身高障礙，他也開玩笑表示「很擔心她這樣會不會頸椎受傷。」

請繼續往下閱讀...

▲▼27cm超萌身高差！　崔振赫低頭吻嬌小宋昰昀：怕她頸椎受傷（圖／中天提供）

▲崔振赫笑稱，很擔心宋昰昀頸椎受傷。（圖／中天提供）

《馬成的喜悅》最經典的一場吻戲是在大雨中拍攝，唯美又虐心的畫面讓人印象深刻，崔振赫受訪時也特別提到這場戲的心情，「其實這場吻戲，因為拍攝場地的關係，有時間上的限制，所以拍攝過程相當緊湊，但因為是兩人重逢後一場相當重要的感情戲，所以情感得完全投入，是一場全神貫注在拍攝的吻戲。」

▲▼27cm超萌身高差！　崔振赫低頭吻嬌小宋昰昀：怕她頸椎受傷（圖／中天提供）

▲崔振赫至今偶爾還是會聯絡宋昰昀。（圖／中天提供）

崔振赫與宋昰昀在《馬成的喜悅》中愛得難分難捨，戲外也被推敲兩人會不會真的來電？崔振赫透露，「我們在拍攝時很常聊天，也很依賴對方，但拍完這齣戲後又接拍新戲，實在太忙了，但偶爾還是會聯絡一下。」《馬成的喜悅》29日起每週一至週五晚間8時將在中天娛樂台播岀。

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

推薦閱讀

張基龍誘惑林秀晶：想把扣子開更低！　見面會計劃ing

張基龍誘惑林秀晶：想把扣子開更低！　見面會計劃ing

EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲崩潰：哥太熱情

EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲崩潰：哥太熱情

速水茂虎道現身美食展！　寵台粉繫圍裙全場爆尖叫

速水茂虎道現身美食展！　寵台粉繫圍裙全場爆尖叫

BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！

BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！

200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！

200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！

SS501金奎鐘手滑傳「親親照」認愛了！　女友是日本人

SS501金奎鐘手滑傳「親親照」認愛了！　女友是日本人

防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊

防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊

子瑜自拍曝光「漸層紫髮」美炸！　仔細一看照片有破綻

子瑜自拍曝光「漸層紫髮」美炸！　仔細一看照片有破綻

EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？

EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？

偶像偏瘦得人疼⋯　裵珍映認了：Wanna One時餓到暈倒2次

偶像偏瘦得人疼⋯　裵珍映認了：Wanna One時餓到暈倒2次

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

清純女星賣淫被抓去關！　一上廁所「22名獄友圍旁邊直盯私密處」哭了

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

外貌協會TOP 3！天秤人超好「走鐘也沒差」　牡羊看臉看身材、第1名超有感

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

粉絲：我難過　Hebe凌晨發文「吐17年心聲」安慰…網哭：真的有看留言！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宋昰昀, 崔振赫, 馬成的喜悅

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 愛情神片《失戀33天》有毒？　6演員拍完都分手…李晨、馬伊琍掰了愛人！
  2. 男歌手國中就靠手機鈴聲賺錢！　玩音樂慘被女友分手
  3. 室友偷看手機搶她男友　安妮氣炸「她表面沒事」：我哭了一整晚！
  4. 林俊傑演出一半突頭暈、呼吸困難！　公司證實「他頭部脹痛」
  5. 鄭秀文最終場演唱會「許志安溫情探班」！　鬆口談出軌傷痛：只需往前看
  6. 27cm超萌身高差！　崔振赫低頭吻嬌小宋昰昀：怕她頸椎受傷
  7. 尼克強納斯婚後爆「大叔肚腩」身材走樣　艷妻宣示主權甜放閃：我的❤️
  8. 風田傻開黃腔！陳大天曝「廢咖」私下努力：一句話就比我好笑
  9. 陳彥博《出發》全台破1500萬票房！他刷了22次：每次都還是會哭
  10. 成龍世界論壇出現「奧斯卡影帝」！想為動作片盡心力：我不做誰做？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366