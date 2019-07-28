27cm超萌身高差！　崔振赫低頭吻嬌小宋昰昀：怕她頸椎受傷

記者吳睿慈／綜合報導

男神崔振赫近年來在戲劇作品表現亮眼，他所主演的新戲《JUSTICE》現正在網路平台上熱播，浪漫喜劇《馬成的喜悅》也即將在29日起於中天娛樂台播岀。該劇從首集開始放閃，他與宋昰昀吻戲多到粉絲凍嘸條，然而，兩人身高差了27公分，吻戲雖唯美，拍攝起來卻極不容易，崔振赫接受訪問時笑說，「真的不太好意思，因為我太高了，她必須一直挺著脖子，很擔心她這樣會不會頸椎受傷。」

▲崔振赫與宋昰昀在劇中有27cm超萌身高差。（圖／中天提供）



崔振赫身高187公分與宋昰昀足足差了27公分，「最萌身高差」引發討論，但他不好意思地自曝，「她（宋昰昀）有說過，拍吻戲時眼睛得常常往上看，擔心畫面不美，後來就乾脆把頭抬高來拍攝。我會把腿張得比較開，她站在木箱上，是這樣拍攝完成的。」兩人間擁有身高障礙，他也開玩笑表示「很擔心她這樣會不會頸椎受傷。」

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▲崔振赫笑稱，很擔心宋昰昀頸椎受傷。（圖／中天提供）



《馬成的喜悅》最經典的一場吻戲是在大雨中拍攝，唯美又虐心的畫面讓人印象深刻，崔振赫受訪時也特別提到這場戲的心情，「其實這場吻戲，因為拍攝場地的關係，有時間上的限制，所以拍攝過程相當緊湊，但因為是兩人重逢後一場相當重要的感情戲，所以情感得完全投入，是一場全神貫注在拍攝的吻戲。」

▲崔振赫至今偶爾還是會聯絡宋昰昀。（圖／中天提供）



崔振赫與宋昰昀在《馬成的喜悅》中愛得難分難捨，戲外也被推敲兩人會不會真的來電？崔振赫透露，「我們在拍攝時很常聊天，也很依賴對方，但拍完這齣戲後又接拍新戲，實在太忙了，但偶爾還是會聯絡一下。」《馬成的喜悅》29日起每週一至週五晚間8時將在中天娛樂台播岀。