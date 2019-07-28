羅志祥遭孫德榮指控「假和解」　出面回應：我真的很難過！

記者關韶文／台北報導

天王羅志祥28日為潮牌盛大開幕，不過被問到之前「孫總指控他假和解一事」，羅志祥大方回應，表示自己相當無奈，「其實我們有公開見面三次，那真的不是假和解，這樣我很難過。」

孫德榮月初在教會舉行演講「我的人生不需要你按讚」，他不改「孫大砲」個性，直接重提羅志祥（小豬）曾指控他性騷擾：「你為何講性騷擾3個字，誰教你的，我不認為他有這麼惡質。」該事近20年，孫德榮至今難以忘記：「那時報紙登很大，我3個多月不敢出門，那種心理交戰，尤其是自己養的小孩3年，這3個字如果不說清楚，我會死得不瞑目，含冤入土。」

請繼續往下閱讀...

▲▼羅志祥回應孫德榮指控。（圖／環球提供）

被孫德榮指控假和解，羅志祥28日露面被問到此題，表示相當無奈，「孫總也是帶我進這行的恩人，很祝福她，希望他身體健康，快樂地享受之後的人生，畢竟是長輩，不能說甚麼，看到報導就點點頭，我畢竟是晚輩，說任何的解釋都是最大傷害。」

▲孫德榮日前出面指控羅志祥。（圖／記者林敬旻攝）



事實上，羅志祥和孫德榮事後有三次和解，羅志祥回憶，「其實我真的很想講，那個『假和解』讓我很難過，第一次是魔幻1+1記者會我去送禮物、第二次我們公司記者會、第三次是四大天王合體孫總也有來，那不是假和解，我是真心希望他看到現在我的成績，是會讓他驕傲的。」