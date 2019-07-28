ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅志祥遭孫德榮指控「假和解」　出面回應：我真的很難過！

記者關韶文／台北報導

天王羅志祥28日為潮牌盛大開幕，不過被問到之前「孫總指控他假和解一事」，羅志祥大方回應，表示自己相當無奈，「其實我們有公開見面三次，那真的不是假和解，這樣我很難過。」

孫德榮月初在教會舉行演講「我的人生不需要你按讚」，他不改「孫大砲」個性，直接重提羅志祥（小豬）曾指控他性騷擾：「你為何講性騷擾3個字，誰教你的，我不認為他有這麼惡質。」該事近20年，孫德榮至今難以忘記：「那時報紙登很大，我3個多月不敢出門，那種心理交戰，尤其是自己養的小孩3年，這3個字如果不說清楚，我會死得不瞑目，含冤入土。」

▲▼羅志祥。（圖／環球提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼羅志祥回應孫德榮指控。（圖／環球提供）

▲▼羅志祥。（圖／環球提供）

被孫德榮指控假和解，羅志祥28日露面被問到此題，表示相當無奈，「孫總也是帶我進這行的恩人，很祝福她，希望他身體健康，快樂地享受之後的人生，畢竟是長輩，不能說甚麼，看到報導就點點頭，我畢竟是晚輩，說任何的解釋都是最大傷害。」

▲孫德榮新書記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫德榮日前出面指控羅志祥。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，羅志祥和孫德榮事後有三次和解，羅志祥回憶，「其實我真的很想講，那個『假和解』讓我很難過，第一次是魔幻1+1記者會我去送禮物、第二次我們公司記者會、第三次是四大天王合體孫總也有來，那不是假和解，我是真心希望他看到現在我的成績，是會讓他驕傲的。」

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

推薦閱讀

愷樂帶C.T.O朝聖《獅子王》　興奮「哇～～我從小就喜歡」

愷樂帶C.T.O朝聖《獅子王》　興奮「哇～～我從小就喜歡」

袁婭維獻唱FIBA官方主題曲！　「會打籃球的男生特帥」

袁婭維獻唱FIBA官方主題曲！　「會打籃球的男生特帥」

丁噹「離家出走」窮租5坪套房　洗臉洗澡共用水龍頭！

丁噹「離家出走」窮租5坪套房　洗臉洗澡共用水龍頭！

紀言愷老婆「10小時陣痛」　堅持自然產：10個人在幫忙！

紀言愷老婆「10小時陣痛」　堅持自然產：10個人在幫忙！

福原愛大姑超美紅到日本！　「39歲凍齡顏值」在台灣出道

福原愛大姑超美紅到日本！　「39歲凍齡顏值」在台灣出道

新人看《比悲傷》躲廁所哭半小時　「我要陪我冒險的人」

新人看《比悲傷》躲廁所哭半小時　「我要陪我冒險的人」

快訊／Lulu證實分手！「大家不用尷尬，是我們的事情」

快訊／Lulu證實分手！「大家不用尷尬，是我們的事情」

獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

葛仲珊半夜視訊李伯恩！　堅持「一定要有浴缸」圓夢了

葛仲珊半夜視訊李伯恩！　堅持「一定要有浴缸」圓夢了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

清純女星賣淫被抓去關！　一上廁所「22名獄友圍旁邊直盯私密處」哭了

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露

粉絲：我難過　Hebe凌晨發文「吐17年心聲」安慰…網哭：真的有看留言！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

羅志祥, 孫德榮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／《還珠格格3》紫薇離婚！　馬伊琍：深愛過，努力過了
  2. 產後3個月「上圍激升到G Cup」！　白家綺喝喜酒「胸前開深V」美呆
  3. 「殺人躲貓貓」一被找到當場殺死！《弒婚遊戲》豪門新娘撞臉瑪格羅比
  4. BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！
  5. 《娛百》進攻8點檔時段...12素人玩狼人殺！　愷樂超緊張「肚子好痛」
  6. 游書庭象山古裝初體驗　被毒蚊子叮慘「傷口全抓傷」
  7. 小優大稻程遊艇趴「泳衣外穿」！　水上掉出超兇半球
  8. Irene就蹲在旁邊！大型疊疊樂倒塌　Wendy秒衝去「敞開雙手用全身擋」
  9. 羅志祥遭孫德榮指控「假和解」　出面回應：我真的很難過！
  10. 還原和馬俊麟共浴傳聞！　王瞳暗指「某女星」：知道是誰亂說話

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366