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林襄爭議被罵翻　呂文婉爆藝界潛規則：過度放大造成對立

記者葉文正／台北報導

由丁靜怡主持的JET綜合台娛樂談話性節目《娛樂頭版頭》，邀請到呂文婉、麥若愚及狄志為三位名嘴，共同探討最近鬧得沸沸揚揚的「林襄佔位風波」，三位來賓不僅分析事件來龍去脈，更分享自己剛入行時遭遇霸凌的親身經歷，揭露演藝圈中鮮為人知的辛酸面。
▲▼ 專訪林襄。（圖／記者黃克翔攝）

▲林襄捲入風波後坦承每天睡不好。（圖／記者黃克翔攝）
針對佔位風波，呂文婉表示，從林襄與黃小柔在《綜藝玩很大》中的互動來看，當下氣氛似乎並無不合，兩人甚至還拍了合照，然而，呂文婉坦言，事件發生當下可能真的有不舒服，她認為事件經過放大後被外界過度解讀，導致本來的小事成為大新聞，她強調：「沒有必要對立，應該理性面對並尋求圓滿的解決方式。」呂文婉指出演藝圈長期存在「排字論輩」的潛規則，特別是在前輩與後輩的互動中常會因經驗差異產生誤會，她以一句「沒有最紅，只有當紅」點出圈內競爭的現實，並認為林襄在剛崭露頭角時，可能還需要學習如何更好地與前輩相處。
▲JET《娛樂頭版頭》，丁靜怡(左起)邀來狄志為、呂文婉、麥若愚，共同探討近期鬧得沸沸揚揚的「林襄佔位風波」。（圖／記者葉文正攝）

▲JET《娛樂頭版頭》，丁靜怡(左起)邀來狄志為、呂文婉、麥若愚，共同探討近期鬧得沸沸揚揚的「林襄佔位風波」。（圖／JET提供）
呂文婉也分享了自己的觀察，認為林襄在待人接物方面稍顯不足，她提到幾次去上過沈玉琳的節目，也與林襄同台錄影過，她認為林襄和其他人相比，可能比較不會主動對前輩打招呼，她形容林襄的表現有兩種狀態：「一種是笑，一種是不笑，不笑的時候，會讓人覺得有些難以親近，但笑起來卻非常可愛，這次事件或許能成為她的成長機會，學習在細節上更注重與人互動。」呂文婉覺得無論事情真相如何，林襄可以從中學到重要的一課，懂得多說「請、謝謝、對不起」，並多展現親和的笑容，這將有助於她在演藝圈未來的發展。

三位來賓也指出演藝圈有一些潛規則和一些眉眉角角，麥若愚表示自己當年還是報社新人，接到長官任務要採訪金鐘主持人，資深同事很好心的提供了對方的電話，沒想到一撥過去，竟然是一名節目製作人的老婆接到，他才知道這電話不是那名金鐘主持人的，而是和這位主持人傳有婚外情的大製作人家裡電話，他這個菜鳥等於直接打給元配要找小三，當場被正宮老婆怒掛電話，最後任務也沒完成，讓他覺得應該是被同事設計惡整了。

資深媒體人狄志為也回憶起當年卡在兩大新聞主播之間，因一條新聞引發的風波，幾乎成為職涯陰影，當時動物園的明星大象「林旺」過世，他深入採訪找到當年為林旺取名的人，製作了一條感人回顧的新聞，這條新聞被台內長官認定為頭條，而新聞台內有兩大主播，分別在不同頻道播新聞，一個播6點，另一個播6點半，新聞帶剛完成就被6點的主播先搶去播出，導致6點半的主播錯過了這條頭條新聞，勃然大怒，狄志為：「那位6點半的主播把我叫到副控室，劈頭就是一頓臭罵，還罰我站了一個多小時。」狄志為形容當時的自己既委屈又無助，這件事馬上傳遍整個新聞部，後來6點的主播一見到狄志為，還安慰他說：「你今天的新聞做得真好，不用理那個罰站你的人，她本來就有點歇斯底里。」狄志為坦言，從此之後每次見到那位曾經罵過他的主播，都會感到恐懼，甚至有些發抖，讓他大嘆這段經歷成為他初入新聞圈的一大陰影。

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