張惠妹〈三天三夜〉揪4萬人「跳起來」！　感動：我們做到了

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）今（21日）在台北大巨蛋開唱，演唱會尾聲依然照唱招牌快歌〈三天三夜〉，揪全場4萬名歌迷「跳起來」，現場氣氛頓時掀起高潮，她下台前激動高喊：「我們做到了！」而演唱會尾聲也出現「壓力測試完畢」並打勾的字樣，讓歌迷會心一笑。

▲張惠妹揪全場4萬歌迷「跳起來」。（圖／聲動娛樂提供）

唱到〈傲嬌〉時，阿妹登上一座心型熱氣球環場，與看台區歌迷近距離打招呼，讓粉絲嗨到不行；而這台熱氣球造價350萬元，每場演出充氣費用80萬，五場共750萬元，但這台熱氣球演出只出現6分鐘，不計成本就是為了讓演唱會更精彩。

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此外，在唱〈前進烏托邦〉時，阿妹請二三樓的觀眾拿出預先準備好的紅色彩帶，在歌曲唱畢後一起拋出，讓整個大巨蛋成為一片紅海，畫面超壯觀。

▲張惠妹今晚演唱會熱鬧劃下句點。（圖／聲動娛樂提供）

安可曲她準備了〈連名帶姓〉，唱完後她直呼開心到很想哭，「已經唱了那麼多場，很多人問我怎麼會每天都那麼嗨？哪來的力氣？我自己也不知道，為何在台上忽然間會有力量可以唱這麼多歌，享受這麼大的舞台，享受你們給的反饋，我真的不知道，我只知道我非常喜歡唱歌，我喜歡唱歌，今晚很感恩你們陪在我身邊，在台北不是沒唱過，但大巨蛋對我來說很特別的，對你們來說也是吧！」隨後再加碼唱〈記得〉，為演唱會劃下完美句點。

▲張惠妹大巨蛋演唱會尾聲出現「壓力測試完畢」。（圖／讀者提供）