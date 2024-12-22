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南韓「大咖主持人」金鍾旼脫稿演出！直播認愛小11歲女友：明年結婚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓主持界「黃金單身漢」金鍾旼（前譯：金鐘民）過去以團體高耀太，在歌壇活躍，後來轉戰主持界，傻萌性格受到很多粉絲喜愛。但現年45歲的他，感情生活備受關注，近日低調承認交往小11歲的圈外女友，21日出演KBS演藝大賞時，他震撼在直播中宣布婚訊「明年也可以在一起了」，霸氣的發言掀起一陣熱議。

▲▼南韓「大咖主持人」金鍾旼脫稿演出！直播認愛小11歲女友：明年結婚。（圖／翻攝自KBS）

▲金鍾旼拿下製作人特別獎。（圖／翻攝自KBS）

金鍾旼所參與的節目《兩天一夜》受到觀眾喜愛，他21日出席KBS演藝大賞一舉拿下「製作人特別獎」，開心地表示「這個獎比拿到大賞還開心」，與KBS共事多年，幾乎認得所有節目製作人，而他正面的態度也受到很多工作人員喜愛。

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▲▼南韓「大咖主持人」金鍾旼脫稿演出！直播認愛小11歲女友：明年結婚。（圖／翻攝自KBS）

▲▼金鍾旼直播認愛小11歲女友，認了明年結婚。（圖／翻攝自KBS）

▲▼金鍾旼直播認愛小11歲女友，認了明年結婚。（圖／翻攝自KBS）

典禮上迎來雙喜，搭擋全炫茂在主持期間突然表示「來講點沒在腳本上的事情好了」，於是追問金鍾旼最近的人生好消息，當場拱他「要不要寫著影像信件給小11歲的女友呀」，金鍾旼露出害羞表情，首度在直播上對女友喊話。

金鍾旼當場認了「（結婚）就是明年，今年真的遇到了非常心儀的對象，我們交往1年多一點點，明年也可以在一起了，我愛妳。」首度宣布婚訊，讓全場超興奮。

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