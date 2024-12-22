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陳傑憲合唱周董「1小時前才SET好」內幕曝光！　獲邀高雄跨年再開唱

陳傑憲（右）與統一獅總教練林岳平（左）一起參加「OPEN!大氣球遊行」，據說陳傑憲當天私下暖心寵粉，更傳將現身高雄夢時代的耶誕與跨年活動。 （翻攝自統一獅官方粉絲團臉書）

圖文／鏡週刊

陳傑憲因世界棒球12強賽奪冠暴紅，神似吳奇隆、岡田准一的外形，再加上於大巨蛋與周杰倫合唱，歌喉驚豔外界，媒體曝光激增之外，也開始跟演藝圈有所連結。本刊收到消息，傳陳傑憲除了將出席高雄夢時代的耶誕節活動，更有望在跨年晚會登台開唱，檯面下正積極接觸中，同時他私下對工作人員的暖心之舉，也在業界逐漸傳開。

「台灣隊長」陳傑憲在世界棒球12強賽中大放異彩，一舉奪下賽會最有價值球員，連同打擊王、最佳9人、最佳防守球員等4項大獎，近期人氣很夯，行程滿檔。12月7日，他受邀出席高雄的第17屆「OPEN!大氣球遊行」，收到陳其邁市長贈送的兩盒馬卡龍甜點；結果陳傑憲下車時，隨即將甜點交給工作人員，再三叮嚀請他們將馬卡龍分送給球迷吃，相當暖心且寵粉。

大巨蛋開口　胃痛沒停過

馬不停蹄出席所屬球團活動，過幾天陳傑憲還現身周杰倫的大巨蛋演唱會，並在演唱會中開口唱歌，好評不斷，更有粉絲指他是「被棒球耽誤的歌手」。據了解，因為陳傑憲令人驚豔的好歌聲，球團所屬的企業打算讓他在高雄夢時代跨年演唱會中再開金口演唱；畢竟過往陳傑憲也在球團活動年年展現唱功，包括〈我是真的愛上你〉〈帥到分手〉〈辣台妹〉，音樂守備範圍頗廣。

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日前陳傑憲（左）在周杰倫（右）的演唱會上展現歌喉，讓外界對他在球場以外的才藝十分驚豔。（讀者提供）

▲日前陳傑憲（左）在周杰倫（右）的演唱會上展現歌喉，讓外界對他在球場以外的才藝十分驚豔。（讀者提供）

頂著冠軍光環、支持球團母公司，其實陳傑憲已是便利商店大亨堡的代言人，「一大包」是他的經典話題，後來也有超商與球團攜手合作，推出世界冠軍周邊商品預購；另外在12強也出賽的隊友林安可，則負責推廣純喫茶的新口味產品。至於球員們參與各縣市跨年，已公布的包括吉力吉撈鞏冠會在基隆年終演唱會上高歌，台東縣府邀林昱珉、潘傑楷、邱智呈返鄉；高雄另一場活動有張政禹、陳柏清助陣，因此圈內認為屆時陳傑憲上台的可能性也極大。

陳傑憲歷來曾在球團活動獻唱，圖為他演唱〈辣台妹〉。（翻攝自阿家來攝進你的心YouTube）

▲陳傑憲歷來曾在球團活動獻唱，圖為他演唱〈辣台妹〉。（翻攝自阿家來攝進你的心YouTube）

本刊進一步詢問在周董演唱會中開口的細節，陳傑憲說前1個小時才收到工作人員指示，「今天會找你跟周董合唱。」陳傑憲聽了，隨即開出歌單，丟出很多歌，「覺得（歌曲）重複到就沒那個意義。」〈回到過去〉剛好沒唱，所以點了這首，也透露從一進場到演唱會結束都在胃痛。

餐敘藍心湄　跨界無極限

其實不僅棒球，演藝與時尚圈也對暴紅的陳傑憲極感興趣，從他近來曝光不斷就可窺知一二。

日前藍心湄（右一）曬出與陳傑憲（右三）的聚餐照片，藍媽媽（左一）當場呈現「迷妹」狀態，非常欣喜。（翻攝自藍心湄IG）

陳傑憲（左）與妻子Hailey（右）出席時尚活動，夫妻的好感情在鏡頭前展露無遺，兩人的戀愛故事也成為佳談流傳。

▲陳傑憲（左）與妻子Hailey（右）出席時尚活動，夫妻的好感情在鏡頭前展露無遺，兩人的戀愛故事也成為佳談流傳。

日前藍心湄貼出與陳傑憲的飯局相見歡照片，據悉，當天兩人是在台北101的時尚活動上碰到，藍媽媽剛好也在那運動，所以約了一起餐敘；只是藍媽媽原本不知道陳傑憲在場，還小小意興闌珊，結果碰面之後心花怒放，母女開心留下合影，可見陳傑憲圈粉也是圈得跟他的專屬應援口號一樣「沒有極限」。


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