男偶像默認手滑「女友恩愛照」　零交代女生身份⋯3度道歉了！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓偶像團體SS501出身歌手金奎鐘（김규종），日前突然在自己Instagram上傳多張照片，他和一名女性親密貼臉、嘴對嘴接吻，疑似失手上傳放閃照，他雖快速刪除照片，但早被手快的粉絲儲存，掀起軒然大波。對此，他26日在IG上致歉：「很抱歉讓粉絲嚇到又難過。」文章裡3度道歉，充滿愧疚感。

▲金奎鐘失手上傳與女友的恩愛照。（圖／翻攝自金奎鐘IG）



金奎鐘24號凌晨約5點上傳一系列照片，其中有一張疑似是他與女友，換上日本的浴衣，嘴對嘴接吻，兩人還去了迪士尼公園，戴著迪士尼玩偶造型髮箍，接近臉貼臉的近距離合照，包含IG與IG限時動態都有不少放閃照片，但他隨即發現手滑，立刻把照片下架。

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▲金奎鐘文內3度道歉。（圖／翻攝自金奎鐘IG）



沈默1天，金奎鐘26日在IG道歉：「碗豆們（SS501粉絲名）一定嚇到了而且很難過，真的很抱歉。我現在正在拍攝電影、準備舞台劇，原本想要帶給大家更好的面貌，不知道該說些什麼，我苦惱了很久，這麼晚表達訊息，很抱歉，讓大家很心痛，真心向大家致歉，一直以來都很感謝。」他默認手滑上傳恩愛照，但文內沒有解釋女生的身份，只有滿滿的道歉。

金奎鐘今年已經32歲，SS501至今已經出道14年，目前多在話劇與音樂劇活動，並在日本舉辦過粉絲見面會，近來更轉型演員，主演MBC電視劇《異夢》以及獨立電影。許久沒回歸螢幕前，卻爆出與女友的恩愛照，令歌迷心碎一片。