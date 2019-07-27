ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男偶像默認手滑「女友恩愛照」　零交代女生身份⋯3度道歉了！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓偶像團體SS501出身歌手金奎鐘（김규종），日前突然在自己Instagram上傳多張照片，他和一名女性親密貼臉、嘴對嘴接吻，疑似失手上傳放閃照，他雖快速刪除照片，但早被手快的粉絲儲存，掀起軒然大波。對此，他26日在IG上致歉：「很抱歉讓粉絲嚇到又難過。」文章裡3度道歉，充滿愧疚感。

▲▼金奎鐘3度道歉。（圖／翻攝自金奎鐘IG）

▲金奎鐘失手上傳與女友的恩愛照。（圖／翻攝自金奎鐘IG）

金奎鐘24號凌晨約5點上傳一系列照片，其中有一張疑似是他與女友，換上日本的浴衣，嘴對嘴接吻，兩人還去了迪士尼公園，戴著迪士尼玩偶造型髮箍，接近臉貼臉的近距離合照，包含IG與IG限時動態都有不少放閃照片，但他隨即發現手滑，立刻把照片下架。

請繼續往下閱讀...

▲▼金奎鐘3度道歉。（圖／翻攝自金奎鐘IG）

▲金奎鐘文內3度道歉。（圖／翻攝自金奎鐘IG）

沈默1天，金奎鐘26日在IG道歉：「碗豆們（SS501粉絲名）一定嚇到了而且很難過，真的很抱歉。我現在正在拍攝電影、準備舞台劇，原本想要帶給大家更好的面貌，不知道該說些什麼，我苦惱了很久，這麼晚表達訊息，很抱歉，讓大家很心痛，真心向大家致歉，一直以來都很感謝。」他默認手滑上傳恩愛照，但文內沒有解釋女生的身份，只有滿滿的道歉。

金奎鐘今年已經32歲，SS501至今已經出道14年，目前多在話劇與音樂劇活動，並在日本舉辦過粉絲見面會，近來更轉型演員，主演MBC電視劇《異夢》以及獨立電影。許久沒回歸螢幕前，卻爆出與女友的恩愛照，令歌迷心碎一片。

推薦閱讀

速水茂虎道學習「靠帥臉殺價」　嘴甜喊：姊姊好漂亮

速水茂虎道學習「靠帥臉殺價」　嘴甜喊：姊姊好漂亮

EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？

EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？

大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物

大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物

JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手

JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手

張基龍誘惑林秀晶：想把扣子開更低！　見面會計劃ing

張基龍誘惑林秀晶：想把扣子開更低！　見面會計劃ing

EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲崩潰：哥太熱情

EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲崩潰：哥太熱情

速水茂虎道現身美食展！　寵台粉繫圍裙全場爆尖叫

速水茂虎道現身美食展！　寵台粉繫圍裙全場爆尖叫

防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊

防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊

男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟神準診斷出0.0001機率

男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟神準診斷出0.0001機率

偶像偏瘦得人疼⋯　裵珍映認了：Wanna One時餓到暈倒2次

偶像偏瘦得人疼⋯　裵珍映認了：Wanna One時餓到暈倒2次

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

男偶像疑失手上傳接吻照！女友意外公開　秒刪除已被存檔

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

獨／Lulu、阿達四年情斷　吳宗憲鬆口揭露分手原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

SS501, 金奎鐘

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小龍女結婚8個月…吳綺莉斷金援！　冷揭「婆媳關係」
  2. 艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」
  3. 日本女星曬41歲慶生照　低胸細肩帶露出「北半球」…網看呆：好兇
  4. 《爸爸去哪兒3》軒軒Q毛變直…撞臉韓男星！　「學拳擊又會畫畫」帥翻
  5. 男偶像默認手滑「女友恩愛照」　零交代女生身份⋯3度道歉了！
  6. 《七龍珠》配音員「騎單車心臟驟停」逝世　享年46歲⋯動漫迷哭了
  7. 便當文寫的不是我！王瞳甜勾艾成甩「馬俊麟小三」罵名
  8. EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？
  9. 等待1000個日子　美女主播陳家頤嫁王李中彥升格當人妻！
  10. 極道千金出嫁了！黑道老爸牽手　章家瑄淚崩：媽媽在天上會看到

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366