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林志玲放閃愛上AKIRA 4個特質！夢想「龍鳳胎」神秘笑：老天爺有聽到

記者林映妤／台北報導

林志玲6月6日閃嫁日本男星AKIRA，婚後第51天首度出席公開活動，滿面春風藏不住甜蜜心境。接受訪問時志玲姊姊也透露了新婚心情，「想把美好的幸福感分享給大家～大家都是吧？大家一起幸福！我覺得每段關係都要努力創造幸福、擁有幸福，你們應該也是吧？我會努力。」

►►林志玲婚後51天首露面！甜笑「挺肚」給拍正面回應懷孕

▲▼林志玲婚後首露面，擔任Giorgio Armani x RED LIPS WEEK大使。（圖／記者張一中攝）

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▲▼林志玲婚後首露面，透露最愛AKIRA的4個特質。（圖／記者張一中攝）

▲▼林志玲婚後首露面，擔任Giorgio Armani x RED LIPS WEEK大使。（圖／記者張一中攝）

談到愛上AKIRA哪一點？林志玲大方笑說：「他非常正面、積極、陽光，他也非常善良。」她表示2人真的是這半年才交往，但突然決定結婚，「你們不覺得時間也到了嗎？就覺得，對的時間和空間的再次相遇。」至於AKIRA到底如何求婚？志玲姊姊甜笑：「把這個秘密保留給我自己吧！」

外界好奇婚後2人住哪？在哪置產？林志玲透露可能兩邊都會，「因為可能都太突然太美好地開始做了一件決定，所以還沒有下一步計畫要住在哪裡，」她更放閃：「（我們）在哪裡家就在哪裡。」不過她表示AKIRA常常來台，老公非常喜歡台灣，「海外也會，日本、台灣也都會有家吧。」

▲▼林志玲婚後首露面，擔任Giorgio Armani x RED LIPS WEEK大使。（圖／記者張一中攝）

▲▼林志玲親切感謝媒體祝福。（圖／記者張一中攝）

▲▼林志玲婚後首露面，擔任Giorgio Armani x RED LIPS WEEK大使。（圖／記者張一中攝）

另外懷孕一事，她認為如果有當然很棒，「我自己也會這樣希望，可是暫時還沒有。生雙胞胎這件事我好像許願許一輩子了，老天爺應該有聽到。」會希望有一男一女？她嬌笑：「嗯，對！」2人也有計畫舉行婚禮。

不過林志玲坦承婚後會減少工作量，多放一點重心在家庭還有基金會，「未來會把基金會、慈善公益做為主要重點，希望大家多多支持。可以做的我一定努力做！」變成人妻的感覺如何呢？她笑說：「我在適應當中，現在覺得很美好。最大的變化是多用一份心在另外一個人身上，（希望未來是個怎麼樣的老婆？）嗯，無可取代的好老婆吧！」

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