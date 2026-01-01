不想影史留別人的屁股！甜茶拒替身「真臀上陣」　慘遭球拍狂抽40次

記者蕭采薇／台北報導

由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的A24口碑神片《橫衝直闖》票房口碑狂飆，他突破性的演出被看好問鼎奧斯卡影帝。近日外媒《Variety》揭露驚人幕後，甜茶為了追求真實感，在一場羞辱懲罰戲中竟霸氣拒絕劇組準備的「屁股替身」，堅持親自上陣被打，敬業程度讓全劇組看傻眼！

▲「甜茶」提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》他突破性的演出，被看好問鼎奧斯卡影帝。（圖／龍祥提供）

片中飾演執行懲罰角色的凱文奧利里透露，提摩西堅持親自演出這場關鍵的羞辱戲，理由竟是：「不希望這影史留名的場景是別人的屁股！」

更瘋狂的是，原本使用的道具球拍一下就打壞，被迫換成真球拍。在導演賈許沙夫戴不斷要求「揮得更用力」的高標準下，這場戲整整拍了40個版本，一路拍到凌晨4點才收工，甜茶的屁股也結結實實地挨了無數下真打。

▲除了為戲犧牲肉體，提摩西對桌球的狂熱也令人咋舌。（圖／龍祥提供）



除了為戲犧牲肉體，提摩西對桌球的狂熱也令人咋舌。為了完美詮釋角色，他苦練桌球長達六年，瘋狂程度超乎想像，拍攝《沙丘》時，他竟把桌球桌搬進沙漠裡對打，拍《旺卡》空檔就抓著「歐帕倫普人」切磋球技，甚至在坎城影展宣傳《法蘭西特派週報》期間，還隨身攜帶球桌在夕陽下練習。

▲甜茶在一場羞辱懲罰戲中，霸氣拒絕劇組準備的「屁股替身」。（圖／龍祥提供）

對於這些瘋狂行徑，甜茶樂在其中：「能參與這些自己真正熱愛的事物，真是太棒了！」《橫衝直闖》深入刻劃1950年代紐約桌球博弈的混亂與華麗，上映後在爛番茄維持94%超高評價，並強勢入圍金球獎最佳影片、最佳男主角與最佳劇本三項大獎，電影全台現正熱映中。

▲《橫衝直闖》對於這些瘋狂行徑，甜茶樂在其中。（圖／龍祥提供）