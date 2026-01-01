「我毀掉AOA，也毀了我自己！」　珉娥元旦驚爆輕生失去意識

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團AOA前成員權珉娥（권민아）於2019年退出團體，她罹患憂鬱症、失眠症，過去曾多次在網路上爆料自己遭到隊內霸凌等，隨著時間過去，精神狀況一度傳出改善許多。沒想到，元旦1日驚傳輕生，所幸她後來又發文表示自己獲救，只是她目前精神狀況不穩，仍令粉絲擔心不已。

▲珉娥元旦驚爆輕生，所幸後來有發文表示獲救，但精神狀況令粉絲擔心。（圖／翻攝自珉娥IG）



珉娥於1日突然在IG上發文表示「大家好，然後對不起，不相信我的人要罵我也可以。這段時間帶給大家殘忍的畫面造成衝擊，反覆讓所有人感到疲乏，只上傳了會被罵的貼文，我連做得不好的也上傳，我的狀態並不正常。」

緊接著她提到AOA，「對於所有事件與狀況感到很冤枉才那樣，但大家卻對我說這樣的話，大家說是我毀了AOA，對的，我忍了10年，早知道再忍一下，不然的話，早知道我也動手打看看、罵看看，因為冤枉而鼓起勇氣爆料，我卻把我自己毀了。」最後她留下「真心感謝所有曾疼愛我、愛我、把我當作一個人對待的每一位，還有，再一次說聲對不起。」

▲珉娥先是發出「我毀掉AOA」的負面文章後，2小時後透露自己失去意識後獲救。（圖／翻攝自珉娥IG）



這段文字嚇壞所有粉絲，擔心她出事。所幸，據韓媒報導，珉娥第一則文章發出，直到2小時後，她才再度甦醒現身，並表示自己獲救，「視野逐漸模糊，之後就沒了記憶，失去了意識，如果再放著我不管的話，我今天真的就能守約了，突然聽到有聲音，然後一直搖我。」

珉娥透露自己獲救，只是文內又寫下「但我一定會守約，我會消失在你們眼前」，精神狀況仍令粉絲非常擔心。而目前所有文章都已經是刪除狀態，粉絲也表示希望她好好休息。

