張惠妹當總導演…台東跨年為何這麼強？　玖壹壹春風爆內幕：喝到凌晨4點

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲天后張惠妹（阿妹）12月31日率領群星回到家鄉，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」盡情嗨唱，最高峰觀看直播人數超過28萬人，現場湧進超過10萬人，不僅陣容堅強，節目內容熱鬧有趣，串場安排也相當流暢，搭配長達5分鐘、8000發的豪華煙火，被網友譽為是2025年最強跨年晚會。

▲張惠妹是此次台東跨年演唱會總導演。（圖／台東縣政府提供）

阿妹是此次跨年演唱會的總導演，不少歌手在她的號召下齊聚同樂，讓網友相當佩服。其中擔任此次台東跨年演唱會開唱演出的天團玖壹壹，團長春風更爆料，擔任倒數後演出的阿妹，早從彩排就來看大家的狀況，並且讓所有參與演出的貴賓大家吃好住好，「酒水都免錢的」。由於春風不喝酒，但他表示：「我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨四點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」

▲玖壹壹擔任台東跨年開場。（圖／台東縣政府提供）

此外，昨晚倒數放煙火前，由於現場音響出了問題，阿妹和A-Lin與現場其他表演歌手只好在台上表演「聊天」及清唱，替工作人員爭取時間，A-Lin、桑布伊等人的原民式幽默意外讓跨年演唱會增添不少笑點，其中最經典的莫過於眾人原本要唱〈那魯灣情歌〉，結果A-Lin直接玩諧音梗唱：「那魯one，那魯two，那魯three，那魯7-11。」讓全場及網友都笑到不行。

▲A-Lin在跨年上的表現圈粉無數。（圖／台東縣政府提供）