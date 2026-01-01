ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡依林出道26年破例獻「第一次」！　驚喜嗨喊：有加場的動力

▲▼蔡依林罕見穿平底鞋。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林罕見穿平底鞋開唱。（圖／凌時差提供）

記者翁子涵／台北報導

蔡依林今（1日）元旦舉辦最後一場《PLEASURE》大巨蛋演唱會，這次總成本高達9億，在舞台硬體規格都刷新紀錄，昨晚她才甜喊辦演唱會就像在戀愛的狀態，讓她多巴胺中毒，而演出還沒結束，蔡依林就透露自己有了加場的動力，消息一出勢必讓粉絲都嗨炸。

▲▼ 蔡依林每一套造型，都準備近40雙鞋子作為替換備選。（圖／凌時差提供）

▲▼ 蔡依林每一套造型，都準備近40雙鞋子作為替換備選。（圖／凌時差提供）

▲▼蔡依林 。（圖／凌時差提供）

原來蔡依林在彩排第一段登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師為她搭配一雙時尚造型款「運動鞋」，這也意外成為蔡依林開唱以來首次穿著運動鞋登台演出，她開心笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現JOLIN私下幽默又真實的一面。

事實上，為了讓舞台效果與表演舒適度取得最佳平衡，蔡依林此次在彩排階段就展開「鞋海戰術」，光是每一套造型，造型團隊就準備近40雙鞋子作為替換備選，總共200多雙，現場再視舞蹈強度與舞台動線即時調整。

JOLIN 透露：「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被『HOLD 住』，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」因此造型團隊特別準備大量鞋款反覆測試、隨時更換，只為讓她能在華麗造型之下依然自在發揮，全力投入每一秒的高強度演出，也讓歌迷看見舞台背後滿滿的細節與用心。

