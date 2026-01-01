蔡依林元旦大撒錢！　3600萬金豬「瘋狂吐鈔」粉暴動搶瘋了

▲蔡依林霸氣身披金色「魅慾女王」造型。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／台北報導

蔡依林今（1日）元旦舉辦最後一場《PLEASURE》大巨蛋演唱會，現場豪氣開撒「愉悅紙鈔」，呼應新年好彩頭，她霸氣身披金色「魅慾女王」造型，站在象徵集結貪、嗔、癡、慾於一身的5層樓高的巨型「貪婪金豬」上，高唱〈BLOODY MARY〉掀起全場高潮，當唱到歌詞「MONEY MONEY」，金豬瞬間化身為瘋狂吐鈔的撒鈔機，大量「愉悅紙鈔」自高空傾瀉而下，畫面震撼台下4萬人，更紛紛衝上前搶拿，氣氛超嗨。

▲▼蔡依林造型前衛又霸氣。（圖／凌時差提供）



蔡依林緊接著演唱〈HUSH LITTLE BABY〉、〈我超會〉時，特技舞者更攀爬金豬結構上下翻騰，展現宛如極限人體藝術的震撼畫面，令人目不轉睛，接著舞台瞬間轉換成名畫「最後的晚餐」場景，12名舞者高舉印有蔡依林臉孔的蛋糕，搭配〈甜秘密〉隱喻食慾的失控與誘惑，將感官慾望推向更具戲劇張力的層次，她也接著演唱〈WOMAN’S WORK〉、〈美人計〉歌聲中，並高躺於床榻之上，以極具張力且充滿美感的性感肢體語彙詮釋「色慾」本質。

巨型「貪婪金豬」內部結構極為複雜，製作成本價格不斐，4噸重的豬體連同運費就高達120萬美金（約新台幣 3600 萬元），且還必須包下整架貨機才能完整運送來台，名副其實是個身價不凡的「金豬」，也再次印證JOLIN演唱會在製作規格與舞台美學上的極致追求。





▲▼蔡依林演唱會巨型「貪婪金豬」現場大灑鈔。（圖／凌時差提供）

