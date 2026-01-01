阿Ken罕見脫了「超凸渾圓胸肌」健壯身材被看光　新戲失婚泡健身房

記者黃庠棻／台北報導

2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》即將盛大開播，自從定檔消息公布之後，期待熱度節節高升，不僅在各大平台吸引眾多網友點讚討論，社群短片「何百芮是三寶」的流量更在兩天之內超過300萬瀏覽，郭書瑤（瑤瑤）在片中還主動即興加台詞喊「我奶大，還不是一樣乏人問津」，尺度大開展現搞笑實力。

▲姚淳耀、阿KEN在《何百芮的地獄戀曲》都有突破性演出。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》在本週開播的首兩集就立刻笑點不斷，只見在上一季走出失戀陰影之後的「毒舌宅女」何百芮（郭書瑤飾）與同樣嘴賤的直男款甜點店店長羅人傑（姚淳耀飾）展開一連串尋愛之旅。

演技派男星姚淳耀出道多年首度挑戰全喜劇演出，外貌酷似5566成員孫協志的他，其中一段聯誼前試裝的戲，也同樣被何百芮揶揄穿衣風格「這件衣服看起來會像剛出道的5566，欸，我看你有點像孫協志耶」，不過姚淳耀卻完全沒在聽，還問「這件衣服怎樣」。

姚淳耀也分享自己私下常被朋友說「講話好像都沒有在聽」，有點像活在自己世界的人，但他也強調自己是比較屬於慢熱型的人，也很期待在接下來的劇情故事中可以看到羅人傑更多可愛的一面。

首集播出裡姚淳耀因為失戀而落魄度日，只能在路邊狼狽生活猶如街友「犀利哥」，不過他坦言很喜歡這個造型「因為這個樣子在演戲的時候很幫助進入角色，覺得很放鬆」，但這段戲的妝髮時間耗費極長，不僅要戴假髮，還要黏假鬍子，過程有點苦「黏在鬍子上的黃膠蠻不舒服的，但好像也因為這樣更進入角色」。

而何百芮的前姊夫梁恕誠（阿Ken林暐恆飾）始終難忘舊情，因為失戀、失婚，卻又想要積極挽回舊愛，只得將所有心力全都寄託在健身房重訓，沒想到練出一身壯碩肌肉，甚至有線條分明的胸肌、腹肌，甚至主動脫掉上衣還大喊「我們一起嗨到天亮」，該段戲讓人驚艷「原來阿Ken的身材這麼好」，演員們也紛紛證實「是真的」，強調「不是特效」。

在全新故事中，何百芮也將正式開車上路，先前釋出短片讓她開車載著梁恕誠外出，沒想到D檔打成R檔，讓車子一路往後退，畫面超爆笑，該段影片上線一天就破百萬，網友也忍俊不住留言「R就是Racing模式」、「怎麼離目的地越來越遠」、「真的好浮誇」，讓眾多網友迫不及待喊話「想要趕快看正片」。

《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。