王夢麟酒駕「撞碎推車」送辦！　發聲還原過程：差點當場心臟麻痺

▲王夢麟酒駕被抓。（圖／資料照，中華音樂人交流協會提供）



記者翁子涵／台北報導

72歲資深歌手王夢麟上月29日清晨6時許，酒後駕車行經台北市內湖區康樂街，由北往南直行時，右前車頭先撞擊路旁環保局清潔人員使用的手推車，隨後再衝撞同側路燈桿而肇事。警方獲報後迅速到場處理，並於偵訊後，將王夢麟依涉嫌公共危險罪送辦，消息震驚外界，對此，王夢麟也做出回應。

對於王夢麟酒駕，警方表示經現場查證，王夢麟本人並無明顯外傷，現場清潔隊員亦未受傷，僅造成清潔人員手推車及路燈桿等公共設施受損，當場對王夢麟實施酒精呼氣測試，測得酒測值高達0.73，明顯超過法定標準，全案已依刑法公共危險罪相關規定偵辦。

對此，王夢麟稍早回應表示自己壓力很大，前一晚與幾位朋友喝了酒，「也喝不多，但酒意還沒有退，睡的時間很少，我起來想買燒餅油條，我開著車，我非常清醒，我才開三十幾（時速），一轉彎就撞到早上在掃地的、裝垃圾的車。」

王夢麟強調自己並未受傷，也未撞到人，「撞到人我就嚇死了，當場心臟麻痺！」他撞到後自己報警，「做了就做了， 移送法辦就移啊，就配合就好了，躲也沒有用，會被抓出來。」目前就先回家等開庭。

