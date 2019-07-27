剛傳分手！閃亮亮「趴床自拍❤」：喜歡…黃包包下秒動作閃炸　無P身材曝光

記者潘慧中／綜合報導

「爆漿紅豆餅女神」閃亮亮日前被眼尖網友發現，過去和男友「硬漢兄弟」黃包包的放閃照似乎全都消失，不禁讓人懷疑小倆口關係是否生變，但她27日悄悄在Instagram限時動態PO出床照後，男方馬上轉發，隔空的甜蜜互動讓謠言不攻自破。

▲閃亮亮。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）



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閃亮亮26日和硬漢兄弟、陳伊等人一起出外景，一行人在車上玩得不亦樂乎，她露出燦笑和大家合唱《獅子王》裡的歌曲，心情不受分手傳言所影響，不小心在後座睡著的模樣也被偷偷拍了下來，仙氣依然逼人。

▲閃亮亮跟硬漢兄弟出外景，打破分手謠言。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_、bobeyiyi）



值得一提的是，所有人暫時在日月潭的一間民宿住了下來，閃亮亮慵懶地趴在床上自拍：「喜歡這裡」，最後還附上一顆愛心符號，頭髮和床單剛好遮住上半身，不確定她是否有穿衣服，但男友黃包包一看立刻分享到自己的IG限時動態說：「偷標我。」隔空互動超閃！

▲黃包包轉發分享閃亮亮的床照。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）



工作之餘，閃亮亮一行人27日到熱門景點享用早午餐，她把握時間欣賞裡面擺設的畫作，只見她身穿褐色長版上衣搭配熱褲，蜜大腿全被陳伊拍下來PO上網，未經修圖的真實身材也因此曝了光。

▲▼閃亮亮無P真實身材長這樣。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

