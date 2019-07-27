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吳宗憲大讚：巨匠級的演唱！　「聽你唱，心裡有癢起來」

▲▼黃齡,吳宗憲。（圖／種子音樂提供）

▲黃齡來台宣傳新專輯。（圖／種子音樂提供）

記者關韶文／台北報導

「轉音歌姬」黃齡日前來台宣傳上遍各大電台、電視節目，因為實力派好歌喉，只要一開口無不被她的嗓音所擄獲。日前去上憲哥節目《綜藝大熱門》連綜藝天王吳宗憲都背書說：「黃齡是巨匠級的演唱，聽你在唱的時候，我們心裡真的有癢起來。」

《癢》曾被Hebe田馥甄翻唱，Youtube平台上點擊破百萬，在其他網路平台點擊率更是破億觀看人數，人氣相當高，出道12年來第一次上吳宗憲節目，吳宗憲幽默表示，「我的節目沒有錄過，你就等於沒來台過。」

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▲▼黃齡,吳宗憲。（圖／種子音樂提供）

▲黃齡在吳宗憲面前演唱經典歌曲。（圖／種子音樂提供）

此外，吳宗憲接著說「黃齡的另一首《HIGH歌》自己常聽很多人翻唱過，我今天才知道這首歌是你唱的。」黃齡假裝生氣笑回:「怎麼搞的憲哥！！」吳宗憲表示，「之前錄的節目中常常聽到有人唱黃齡的《HIGH歌》，只能說是人不可貌相。」黃齡表示，《HIGH歌》比《癢》還難唱。

黃齡的穿衣風格很有個人特色，上節目的來賓與主持人除了對她的歌聲很喜歡之外，也讚賞她的穿衣風格。黃齡分享自己喜歡不受拘束，個人很喜歡收集睡衣，她說:「我覺得穿上睡衣或浴衣就會讓人很放鬆，這也是我的生活狀態，我本身就是喜歡很放鬆，很自由自在，無拘無束的這種狀態的。」所以上節目她就會選擇類似浴衣的造型和歌迷朋友見面。

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