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網瘋傳「胡姬笑話」！　胡婉玲斥：譴責傳播者居心叵測的惡意行為

記者張筱涵／綜合報導

資深媒體人胡婉玲近期發聲，對於社群網路上流傳的一連串以「胡姬」為名的笑話感到困擾，進一步公開澄清，這些笑話並非出自她之口，對於散播這些笑話的人表達強烈譴責。

▲▼胡婉玲辭去民視副總。（圖／翻攝自胡婉玲臉書）

▲胡婉玲辭去民視副總。（圖／翻攝自胡婉玲臉書）

胡婉玲回憶，這些笑話最初源自華視工作時期，某雜誌刊載的笑話，當時身兼記者與主播身分的她被眾人誤以為笑話的主角就是她，曾透過法務單位對語言霸凌問題進行談判，才暫時平息了此事。然而，隨著網路科技的發展，這些笑話逐漸在網路上流傳開來，心靈承受了許多傷害。

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當年，胡婉玲曾經考慮過提訟，但因為工作繁忙，且家中有年邁的婆婆和幼小的孩子需要照顧，加上當時丈夫在國外留學，因此選擇專心於新聞工作，將這份委屈與怨氣轉化成工作的動力，不斷求知進修，赴海外採訪獨家新聞，包括訪問達賴喇嘛、多次前往北朝鮮，並規劃製播《台灣演義》等節目。

胡婉玲表示，現今的網路科技發達，社群媒體的便利性讓不實的內容傳播得更為廣泛，對個人名譽的傷害也更為嚴重，呼籲長期支持並愛護她的觀眾朋友們，不要被誤導，並請大家不要將「胡姬」的名號冠於她的名上。

【胡婉玲臉書全文】

近來，某些社群間無端流傳一些掛上（胡姬）名號，影射指向我的笑話接龍集。本人在此鄭重澄清，從未鬧過此類笑話，並譴責傳播者居心叵測的惡意行為。
我知道有部分笑話源自我在華視服務期間，某不肖雜誌刊載（胡姫）笑話，導致眾人指向是我，當年記者兼主播的我曾就語言霸凌問題，委由華視的法務單位出面談判，才遏止下來。
當年的網路科技未若現在發達，後來這些笑話流入網路，陸續傳播，確實傷害了我心靈。
我一度思及提訟止謗，但當年剛跨入民視，工作忙碌，夫婿還在國外留學，家有年邁婆婆與襁褓幼子。越洋問了身在紐約的先生，他勸說：謠言止於智者，他認為明理的人應該可以體會這些笑話主角不是我，而是編造出來的。聽了他的勸，我就此擱下訴訟，專心新聞工作。
雖心懷委屈，但從此我將委屈和怨氣，轉化為工作衝刺的動力。自己不斷地求知、進修，遠赴海外跑獨家新聞，包括拜見達賴喇嘛、屢次衝向北朝鮮、費心規劃製播「台灣演義」等等，藉以惕勵自己並建立成就感。我以不跳槽，減少轉換成本與精力耗費，來蓄積自己奮鬥的能量。
過去，在傳統媒體主導言論的年代，不實指控或八掛的流傳範圍有限，受害人尚易抑制其傷人程度。
如今，我任職中央社，引發起哄攻訐再起，不同以往的是，因為現代網路科技發達，社群媒體近用便捷，讓錯誤不實內容傳播得無遠弗屆，已嚴重損及個人名譽。當然，換個角度來看，現今網路偵查技術也與時俱進，我輩可以透過司法協助，捕捉到惡意貼文者。
????此懇請多年支持、愛護我的閱聽眾朋友們，免受誤導，不必將我對號（胡姬）！也請各界勿將（胡姬）冠於我個人之名！感激不盡！

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