《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

圖文／鏡週刊

浩角翔起與顏永烈在YouTube頻道主持《鬧著玩》，今年邁入第5年，頻道訂閱人數衝破43萬，節目日漸壯大；本刊接獲獨家消息，2018年因為《食尚玩家》播出時段被更換，老班底集體請辭，近日傳出TVBS主動招手，浩角翔起等人可望憑《鬧著玩》重回T台展開合作。

▲阿翔（左）、浩子（右）昔日搭檔主持《食尚玩家》大受好評，卻因時段調整出走，再開新節目《鬧著玩》。（翻攝自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁臉書）

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《鬧著玩》前身就是《食尚玩家》，除了浩角翔起外，包含製作人、攝影、企劃與其他主持人都合作多年。2018年TVBS因為《女兵日記》收視創佳績，因而將《食尚玩家》從晚間10點改到11點播出，但改版後的播出時段，卻對打阿翔在三立主持的談話性節目《國光幫幫忙》！

協調不成 全員出走

當時雙方經協調未果，最終團隊「集體出走」，放棄一起打拚出來的《食尚玩家》，隔年9月原班人馬在網路另起爐灶，開創新節目《鬧著玩》，開播5年後，已成為網路當紅節目。據悉，TVBS近日對該節目團隊招手，希望展開合作，藉《鬧著玩》成員魅力提振收視率。事實上，浩角翔起、顏永烈及《食尚玩家》幕後團隊，離開TVBS出走至今，包含莎莎等其他主持人幾乎都沒有機會重回TVBS。

▲浩子（右起）、顏永烈、乱彈阿翔與阿翔日前為了《鬧著玩》到峇里島出外景。（翻攝自顏永烈臉書）

今年3月，阿翔為了幫胡瓜主持的《拜託ATM》站台而現身T台，當時阿翔不願多談雙方關係。尤其阿翔等一行人集體請辭《食尚玩家》後，就再沒有合作機會，令許多粉絲覺得可惜，如今TVBS與《鬧著玩》團隊合作有望，觀眾也十分樂見。

▲曾子余（右起）、梁舒涵與納豆主持《食尚玩家》單元〈2天1夜go〉，近日錄影找來依依一起出外景。（翻攝自《食尚玩家》臉書）

進軍YT 挺過收攤

其實一開始《鬧著玩》開播經營困難，2019年9月在YouTube開設頻道，沒想到開播3個月就爆出疫情，原本預計到國外出外景也被迫取消，甚至連國內拍攝都陷入困境，團隊一度發不出薪水，還傳出可能收攤。

▲《食尚玩家瘋狂總部》今年4月因節目改版，李易（左）宣布卸下主持人一職，林莎（右）則搭檔卞慶華主持全新單元。（翻攝自李易IG）

當時浩子、阿翔受訪被問到尷尬的薪水問題，都面有難色，後來8位股東決定以「不支薪」方式，先撐1年，看看狀況再決定後路。沒想到節目不僅沒收攤，更找來4位女主持人，增添節目的多元化樣貌，製作團隊還從原本十坪不到的辦公室搬到台北市東區。如今TVBS可能與《鬧著玩》團隊合作，據悉，雙方相談甚歡，顏永烈、浩角翔起等人應可重回T台合體搞笑。



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