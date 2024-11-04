崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥捲入性交易疑雲，遭前妻律喜爆料婚內頻繁出入風化場所，掀起熱議。而4日傳出律喜準備爭奪三個孩子的撫養權，已經向首爾家庭法院申請撫養權變更，以及贍養費和財產分割的調解申請。

▲崔敏煥和律喜在2018年結婚，去年宣佈離婚。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）

律喜表示，去年與崔敏煥協議離婚時，並未對贍養費和財產分割進行適當的討論，而當時子女的撫養權由崔敏煥獲得。因此，她希望透過這次的訴訟等法律程序，拿回自己在法律上的權利。

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根據南韓民法，雖然在離婚時已確定親權和撫養權的分配，但如果為了子女的權益，仍可提出變動。而財產分割可以在協議離婚完成後的兩年內提出，贍養費則在三年內提出。

▲律喜拍片控訴崔敏煥在婚內出入風化場所。（圖／翻攝自YouTube／율희의 집）

律喜在10月底時於YouTube影片中透露，離婚當時過於疲憊，自己沒有與崔敏煥鬥爭的能力，也沒有可咨詢的對象，因此選擇不索要贍養費，希望這些錢能更多地用在孩子們身上，「這真的是為了孩子們的選擇。」

有關於律喜控訴崔敏煥在婚內進出風化場所，崔敏煥目前已經透過經紀公司宣佈站停活動，而相關調查仍在進行當中。警方在4日表示「崔敏煥目前尚未被正式起訴」，並認為應首先對律喜等人進行調查。