ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉德華唱《中國人》央視驕傲發聲了！　稱全場大合唱：自然的真情流露

記者田暐瑋／綜合報導

劉德華在台北小巨蛋的4場演出已經落幕，然而，他在演唱會上演唱《中國人》引起不小爭議，大陸官媒《央視》在微博PO出圖卡，呼籲網友分享相關的演唱影片，以此「傳遞感動，讓世界知道我們都是中國人！」

▲劉德華唱《中國人》引發議論。（圖／翻攝自央視微博）

▲劉德華唱《中國人》引發議論。（圖／翻攝自央視微博、台灣映藝、超級圓頂提供）

《央視》5日在微博上發文，對劉德華在台灣演唱會上演唱《我是中國人》一事大為讚賞，呼籲大家分享劉德華演唱影片，寫道：「#我們都是中國人#為我們共同的名字，驕傲轉發！」並稱劉德華唱出了無數中華兒女的心聲，號召網友：「今天，發條微博，接力傳遞↓↓無論何時，無論何地，我們都是中國人！ ​​​」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉德華唱《中國人》引發議論。（圖／翻攝自央視微博）

▲劉德華唱《中國人》引發議論。（圖／翻攝自央視微博）

《央視》稱，當劉德華演唱《中國人》時，台下觀眾還跟著大合唱，直言這是自然而然的真情流露，不只如此，轉發圖片標語中的「国」字也有精心設計，「国」裡面的小點其實是台灣的形狀。

▲劉德華唱《中國人》引發議論。（圖／翻攝自央視微博）

▲劉德華唱《中國人》引發議論。（圖／翻攝自央視微博）

劉德華來台開唱掀起追星熱潮，有許多買不到票的粉絲苦守在會場外，希望能求到一票入場，怎料有粉絲在YouTube上全程直播演唱會，且畫質還是4K，片長長達3小時，短短24小時內觀看次數突破60萬，主辦單位得知此事後，3日強硬回應「已經向YouTube提出侵權要求下架的要求，也呼籲民眾尊重表演者與版權。」規勸粉絲切勿以身試法。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

推薦閱讀

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO乳暈走光涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉觸法

黃偉晉PO乳暈走光涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉觸法

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

謝京穎PO文慶生張書偉「幸福視角曝」！　甜蜜告白：我的一家之主

謝京穎PO文慶生張書偉「幸福視角曝」！　甜蜜告白：我的一家之主

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

徐懷鈺宣布重磅喜訊！　加碼公開「新身份」：很不容易

徐懷鈺宣布重磅喜訊！　加碼公開「新身份」：很不容易

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO乳暈走光涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉觸法

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

謝京穎PO文慶生張書偉「幸福視角曝」！　甜蜜告白：我的一家之主

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉德華

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓主廚界「四大天王」李連福拒絕《黑白大廚》　笑稱：奪冠很多次了
  2. 百萬YTR求婚成功！「煙火中定情」粉絲感動炸：孩子王長大了
  3. 壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了
  4. 大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終
  5. aespa名曲被2實力派歌手翻唱！　Karina震撼讚嘆「還以為她是AI」
  6. 家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己
  7. 失控淚灑記者會！　曾莞婷深夜吐10字…網湧入打氣：美女要撐下去
  8. 小孟老師／11月5日星座運勢　金牛將獲意外之財
  9. 《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝
  10. 黃偉晉PO乳暈走光涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉觸法

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366