劉德華唱《中國人》央視驕傲發聲了！　稱全場大合唱：自然的真情流露

記者田暐瑋／綜合報導

劉德華在台北小巨蛋的4場演出已經落幕，然而，他在演唱會上演唱《中國人》引起不小爭議，大陸官媒《央視》在微博PO出圖卡，呼籲網友分享相關的演唱影片，以此「傳遞感動，讓世界知道我們都是中國人！」

▲劉德華唱《中國人》引發議論。（圖／翻攝自央視微博、台灣映藝、超級圓頂提供）



《央視》5日在微博上發文，對劉德華在台灣演唱會上演唱《我是中國人》一事大為讚賞，呼籲大家分享劉德華演唱影片，寫道：「#我們都是中國人#為我們共同的名字，驕傲轉發！」並稱劉德華唱出了無數中華兒女的心聲，號召網友：「今天，發條微博，接力傳遞↓↓無論何時，無論何地，我們都是中國人！ ​​​」

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▲劉德華唱《中國人》引發議論。（圖／翻攝自央視微博）



《央視》稱，當劉德華演唱《中國人》時，台下觀眾還跟著大合唱，直言這是自然而然的真情流露，不只如此，轉發圖片標語中的「国」字也有精心設計，「国」裡面的小點其實是台灣的形狀。

▲劉德華唱《中國人》引發議論。（圖／翻攝自央視微博）



劉德華來台開唱掀起追星熱潮，有許多買不到票的粉絲苦守在會場外，希望能求到一票入場，怎料有粉絲在YouTube上全程直播演唱會，且畫質還是4K，片長長達3小時，短短24小時內觀看次數突破60萬，主辦單位得知此事後，3日強硬回應「已經向YouTube提出侵權要求下架的要求，也呼籲民眾尊重表演者與版權。」規勸粉絲切勿以身試法。