快訊／《漂流教室》漫畫家楳圖一雄辭世　享壽88歲…9月才慶生

記者陳芊秀／綜合報導

日本漫畫家楳圖一雄於10月辭世，享壽88歲。他擅長恐怖驚悚與SF漫畫，代表作《漂流教室》走紅海內外，1995年後因腱鞘炎停筆並轉型當藝人，直到晚年都仍活躍螢幕，9月3日才迎接88歲大壽，10月已經離世，消息延至5日曝光。

▲漫畫家楳圖一雄辭世享壽88歲。（圖／翻攝自X）

據出版社小學館發表聲明，楳圖一雄於10月28日辭世，喪禮已經在相關人士參與下結束。聲明寫道：「楳圖先生希望他的作品能傳遞至世界各地，永遠流傳不息，也深信自己作品的藝術價值。我們希望他的信念能永遠留存在大家心中。」而據日媒《讀賣新聞》報導，他是因胃癌逝世。

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▲楳圖一雄9月剛迎接88歲。（圖／翻攝自X）

楳圖一雄在日本漫畫界有「恐怖漫畫大師」的封號。他1936年出生於和歌山縣高野山，在奈良縣長大，自小學四年級開始創作漫畫，高中三年級時，就出版了《別世界》和《森林兄妹》的單行本，正式出道。他憑藉《蛇少女》和《貓眼小僧》等暢銷作品，他在1975年憑《漂流教室》等作品榮獲第20屆小學館漫畫獎，2018年以《我是莎士比亞》獲法國昂古萊姆國際漫畫節「遺產獎」；2019年獲得文化廳長官表彰；2023年榮獲第27屆手塚治虫文化獎特別獎。他的恐怖畫風影響了往後世代的漫畫家，包括伊藤潤二。

小學館與旗下集英社製作公司聯合發聲哀悼：「楳圖一雄老師不僅在恐怖、搞笑、科幻等漫畫的各種領域留下了革命性的作品，還不斷挑戰超越漫畫表現手法的界限，如電影製作及『楳圖一雄大美術展』中的101幅作品展示。對於老師生前的成就，我們表達由衷的敬意與感謝，並謹致哀悼之意」。