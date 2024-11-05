ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

立冬開運法！專家揭家裡擺「這種花」年末財運、好運全開

記者陳怡真／台北報導

11月7日即將迎來二十四節氣中的「立冬」，命理師李沄潔表示，根據台灣傳統習俗，立冬當天有「補冬」的習慣，這是透過進補增強人體元氣、提升身體抵抗力的做法。當元氣充足時，人的運勢也會隨之上升。在命理學上，「立冬」不僅象徵季節的轉換，在命理學之中轉運的關鍵時刻。李沄潔老師要和大家分享如何運用奇門遁甲的開運祕法，幫助大家在年末時提升運勢，迎接更多機會與轉變。

▲11月7日即將迎來二十四節氣中的「立冬」。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲11月7日即將迎來二十四節氣中的「立冬」。（圖／取自免費圖庫pexels）

李沄潔老師指出，今年的立冬節氣恰逢「建除十二神」擇日學中的「除日」和「建日」。根據交通部中央氣象局的天文資料，11月7日早上6點21分正式進入立冬節氣。李老師建議，在11月7日早上6點20分之前，民眾可以先進行淨化與除穢的儀式，針對自己和住家進行清理，祛除晦氣。淨化完成後，再運用奇門遁甲的轉運方法，借助立冬節氣的能量，提升自己及家人的運勢。請民眾可以事前準前：香粉、香環、香塔、線香、午時水(擇一使用)、香水百合花(顏色不拘)與花瓶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在11月7日早上6點20分之前，民眾可以先進行家宅淨化與除穢的儀式。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在11月7日早上6點20分之前，民眾可以先進行家宅淨化與除穢的儀式。（圖／取自免費圖庫pexels）

步驟一、淨化家宅
民眾請在11月7日早上6點20分之前，點燃香粉、香環、香塔或線香（擇一使用），繞行家中客廳、廚房及臥室每個角落，進行淨化（廁所可不需繞行）。剩餘未燃燒完的香，請放置於客廳的茶几或佛桌上，讓其自然燃燒完畢，淨化家中磁場。除此之外，如果民眾手邊有午時水，也可以將午時水噴灑於陽台與房屋內外的每個角落，加強淨化家宅能量。

步驟二、擺放香水百合花
李沄潔老師指出，2024甲辰龍年的九宮飛星流年風水中，正北方是正財位，主正財的穩定；東北方為偏財位，與意外之財或額外收入相關；而西北方則是文昌位，有助於學業、考試和事業晉升。老師建議，民眾可以事先準備一個圓形花瓶，並插上奇數（1、3、5枝）的香水百合，花色不拘，但需選擇香氣濃郁且花朵微開的百合，利用香氣催化能量。根據個人需求，選擇相應的方位擺放，以提升運勢。

提升貴人運：請擺放客廳或臥房的正北方。
提升喜慶(結婚生子)或期望房子買賣順利：請擺放客廳或臥房的西北方。
提升財運：請擺放客廳或臥房的東北方。

※如果家中客廳或臥房以上方位都無法擺放，可以在家中客廳茶几正中央。

步驟三、點燃香粉、香環、香塔、線香(擇一使用)
擺放完香水百合花之後，即可在香水百合花旁，點燃香粉、香環、香塔或線香（擇一使用）啟動能量，至少需燃燒15分鐘。

▲11月7日立冬當日，李沄潔老師建議民眾可以利用百合花香氣催化能量，提升自身運勢。（圖／取自免費圖庫pexels）▲11月7日立冬當日，李沄潔老師建議民眾可以利用百合花香氣催化能量，提升自身運勢。（圖／取自免費圖庫pexels）

李沄潔老師提醒，在進行家宅淨化或啟動能量焚香的時候，請務必打開家中門窗，確保空氣流通。也請特別注意，點燃的香之後，離開前請務必確認已完全熄滅，才能離開現場，以防引發火災。此外，11月7日立冬當日的開運色為淡紫色和灰白色，建議民眾可選擇穿著這些顏色的衣物或搭配相應的配件，來增強自己的好運，迎接新的運程轉機。

  李沄潔老師介紹

李沄潔老師擅長融合東西方命理，將傳統的命理智慧與現代時勢相結合，以貼近現代人的生活方式和語言，引導個案關鍵方向提供建議與解方。深入研究陽宅風水、流年運勢、生肖運勢、命名改名、擇日等領域，擁有超過二十年的豐富經驗，兩岸三地眾多個案委託，備受信賴。持續不斷精進自己研究奇門遁甲造運開運等學問。如果您有興趣瞭解更多關於李沄潔老師的資訊可點我

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

快訊／《漂流教室》漫畫家楳圖一雄辭世　享壽88歲…9月才慶生

快訊／《漂流教室》漫畫家楳圖一雄辭世　享壽88歲…9月才慶生

謝京穎PO文慶生張書偉「幸福視角曝」！　甜蜜告白：我的一家之主

謝京穎PO文慶生張書偉「幸福視角曝」！　甜蜜告白：我的一家之主

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

2024甲辰年, 奇門遁甲, 李沄潔, 立冬, 24節氣, 開運, 2024運勢, 開運命理, 2024開運

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕭煌奇開唱「邀大馬女神當嘉賓」　卻只對一件事念念不忘
  2. 律喜清算崔敏煥！今天再公開爆料　不只撫養權：為孩子堅定面對
  3. 蕭秉治睽違10年重返小巨蛋門票完售！　抱憾撞場周杰倫無緣朝聖
  4. 才剛宣布淘汰名單...Toro突現身男團選秀！　驚喜曝目的
  5. 《黑白大廚》鄭智善快閃金門！狂掃砲彈菜刀　一舉動超圈粉
  6. 啦啦隊遭批「膝蓋長得噁心」！　紅髮安娜科班出身：那是努力的痕跡
  7. 黃偉晉回應：一直在幫遮即便是假的！IG曬「友人走光片」被檢舉
  8. 立冬開運法！專家揭家裡擺「這種花」年末財運、好運全開
  9. TRASH手作娃娃展現反差萌　KID成品超歪稱「求子兔子」
  10. 邊佑錫欲助病童「低調捐韓幣3億元」！　院方：真的非常感激

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366