立冬開運法！專家揭家裡擺「這種花」年末財運、好運全開

記者陳怡真／台北報導

11月7日即將迎來二十四節氣中的「立冬」，命理師李沄潔表示，根據台灣傳統習俗，立冬當天有「補冬」的習慣，這是透過進補增強人體元氣、提升身體抵抗力的做法。當元氣充足時，人的運勢也會隨之上升。在命理學上，「立冬」不僅象徵季節的轉換，在命理學之中轉運的關鍵時刻。李沄潔老師要和大家分享如何運用奇門遁甲的開運祕法，幫助大家在年末時提升運勢，迎接更多機會與轉變。

▲11月7日即將迎來二十四節氣中的「立冬」。（圖／取自免費圖庫pexels）

李沄潔老師指出，今年的立冬節氣恰逢「建除十二神」擇日學中的「除日」和「建日」。根據交通部中央氣象局的天文資料，11月7日早上6點21分正式進入立冬節氣。李老師建議，在11月7日早上6點20分之前，民眾可以先進行淨化與除穢的儀式，針對自己和住家進行清理，祛除晦氣。淨化完成後，再運用奇門遁甲的轉運方法，借助立冬節氣的能量，提升自己及家人的運勢。請民眾可以事前準前：香粉、香環、香塔、線香、午時水(擇一使用)、香水百合花(顏色不拘)與花瓶。

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▲在11月7日早上6點20分之前，民眾可以先進行家宅淨化與除穢的儀式。（圖／取自免費圖庫pexels）

步驟一、淨化家宅

民眾請在11月7日早上6點20分之前，點燃香粉、香環、香塔或線香（擇一使用），繞行家中客廳、廚房及臥室每個角落，進行淨化（廁所可不需繞行）。剩餘未燃燒完的香，請放置於客廳的茶几或佛桌上，讓其自然燃燒完畢，淨化家中磁場。除此之外，如果民眾手邊有午時水，也可以將午時水噴灑於陽台與房屋內外的每個角落，加強淨化家宅能量。

步驟二、擺放香水百合花

李沄潔老師指出，2024甲辰龍年的九宮飛星流年風水中，正北方是正財位，主正財的穩定；東北方為偏財位，與意外之財或額外收入相關；而西北方則是文昌位，有助於學業、考試和事業晉升。老師建議，民眾可以事先準備一個圓形花瓶，並插上奇數（1、3、5枝）的香水百合，花色不拘，但需選擇香氣濃郁且花朵微開的百合，利用香氣催化能量。根據個人需求，選擇相應的方位擺放，以提升運勢。

提升貴人運：請擺放客廳或臥房的正北方。

提升喜慶(結婚生子)或期望房子買賣順利：請擺放客廳或臥房的西北方。

提升財運：請擺放客廳或臥房的東北方。

※如果家中客廳或臥房以上方位都無法擺放，可以在家中客廳茶几正中央。

步驟三、點燃香粉、香環、香塔、線香(擇一使用)

擺放完香水百合花之後，即可在香水百合花旁，點燃香粉、香環、香塔或線香（擇一使用）啟動能量，至少需燃燒15分鐘。

▲11月7日立冬當日，李沄潔老師建議民眾可以利用百合花香氣催化能量，提升自身運勢。（圖／取自免費圖庫pexels）

李沄潔老師提醒，在進行家宅淨化或啟動能量焚香的時候，請務必打開家中門窗，確保空氣流通。也請特別注意，點燃的香之後，離開前請務必確認已完全熄滅，才能離開現場，以防引發火災。此外，11月7日立冬當日的開運色為淡紫色和灰白色，建議民眾可選擇穿著這些顏色的衣物或搭配相應的配件，來增強自己的好運，迎接新的運程轉機。

► 李沄潔老師介紹◄

李沄潔老師擅長融合東西方命理，將傳統的命理智慧與現代時勢相結合，以貼近現代人的生活方式和語言，引導個案關鍵方向提供建議與解方。深入研究陽宅風水、流年運勢、生肖運勢、命名改名、擇日等領域，擁有超過二十年的豐富經驗，兩岸三地眾多個案委託，備受信賴。持續不斷精進自己研究奇門遁甲造運開運等學問。如果您有興趣瞭解更多關於李沄潔老師的資訊可點我