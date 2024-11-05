壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

記者田暐瑋／綜合報導

啦啦隊女神壯壯擁有「人間水蜜桃」之稱，日前前往倫敦和紐約旅行，還嘗試搭直升機，興奮拍下高空景觀，不過眼尖網友發現她下半身因為穿太短，疑似春光外洩，對此，她也親自回應了。

壯壯身穿淺色平口洋裝、戴著耳機，在直升機內俯瞰城市景觀，興奮表示：「想要一直飛高高的看這美麗的世界。」不過她下半身穿迷你熱褲，三角地帶驚見白色布料，被懷疑是走光，嚇得粉絲趕緊留言提醒，她事後解釋其實穿的是短褲，絕對不是走光，要粉絲不用擔心。

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▲壯壯疑似走光。（圖／翻攝自壯壯IG）



33歲的壯壯人氣極高，對於先前有酸民諷刺快40歲還在跳啦啦隊，她高EQ反擊：「更多的工作、企業、社會不在有既有的刻板印象、偏見限制，而是真正給予每個人對於自己價值和尊嚴的平等。不在是女生到了幾歲就該結婚生小孩了吧？或是女生能力哪有男生好，不可能辛苦的刻苦耐勞啦！」

▲壯壯疑似走光。（圖／翻攝自壯壯IG）



在體育賽事中，啦啦隊已經成為不可或缺的一部分，這個領域也延伸不同的職業發展機會。壯壯提到，現在連男生也能成為啦啦隊的一員，這進一步證明性別和年齡不該成為限制。壯壯強調，每個行業都需要經驗豐富的專業人才，她鼓勵大家別太早為自己的人生下定論，並表示：「現在這個時代早就重新定義40歲了～40歲又怎樣，我覺得才剛開始呢。」