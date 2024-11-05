ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

記者田暐瑋／綜合報導

啦啦隊女神壯壯擁有「人間水蜜桃」之稱，日前前往倫敦和紐約旅行，還嘗試搭直升機，興奮拍下高空景觀，不過眼尖網友發現她下半身因為穿太短，疑似春光外洩，對此，她也親自回應了。

壯壯身穿淺色平口洋裝、戴著耳機，在直升機內俯瞰城市景觀，興奮表示：「想要一直飛高高的看這美麗的世界。」不過她下半身穿迷你熱褲，三角地帶驚見白色布料，被懷疑是走光，嚇得粉絲趕緊留言提醒，她事後解釋其實穿的是短褲，絕對不是走光，要粉絲不用擔心。

▲壯壯疑似走光。（圖／翻攝自壯壯IG）

▲壯壯疑似走光。（圖／翻攝自壯壯IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲壯壯疑似走光。（圖／翻攝自壯壯IG）

33歲的壯壯人氣極高，對於先前有酸民諷刺快40歲還在跳啦啦隊，她高EQ反擊：「更多的工作、企業、社會不在有既有的刻板印象、偏見限制，而是真正給予每個人對於自己價值和尊嚴的平等。不在是女生到了幾歲就該結婚生小孩了吧？或是女生能力哪有男生好，不可能辛苦的刻苦耐勞啦！」

▲壯壯疑似走光。（圖／翻攝自壯壯IG）

▲壯壯疑似走光。（圖／翻攝自壯壯IG）

在體育賽事中，啦啦隊已經成為不可或缺的一部分，這個領域也延伸不同的職業發展機會。壯壯提到，現在連男生也能成為啦啦隊的一員，這進一步證明性別和年齡不該成為限制。壯壯強調，每個行業都需要經驗豐富的專業人才，她鼓勵大家別太早為自己的人生下定論，並表示：「現在這個時代早就重新定義40歲了～40歲又怎樣，我覺得才剛開始呢。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO乳暈走光涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉觸法

黃偉晉PO乳暈走光涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉觸法

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

謝京穎PO文慶生張書偉「幸福視角曝」！　甜蜜告白：我的一家之主

謝京穎PO文慶生張書偉「幸福視角曝」！　甜蜜告白：我的一家之主

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

徐懷鈺宣布重磅喜訊！　加碼公開「新身份」：很不容易

徐懷鈺宣布重磅喜訊！　加碼公開「新身份」：很不容易

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO乳暈走光涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉觸法

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

謝京穎PO文慶生張書偉「幸福視角曝」！　甜蜜告白：我的一家之主

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

壯壯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓主廚界「四大天王」李連福拒絕《黑白大廚》　笑稱：奪冠很多次了
  2. 百萬YTR求婚成功！「煙火中定情」粉絲感動炸：孩子王長大了
  3. 壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了
  4. 大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終
  5. aespa名曲被2實力派歌手翻唱！　Karina震撼讚嘆「還以為她是AI」
  6. 家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己
  7. 失控淚灑記者會！　曾莞婷深夜吐10字…網湧入打氣：美女要撐下去
  8. 小孟老師／11月5日星座運勢　金牛將獲意外之財
  9. 《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝
  10. 黃偉晉PO乳暈走光涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉觸法

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366