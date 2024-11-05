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黃偉晉PO乳暈走光涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉觸法

【獨家】【變裝玩上火】萬聖節玩瘋頭　黃偉晉po乳暈走光涉猥褻

▲黃偉晉上週po出變裝友人露乳暈影片，引起網友質疑觸法。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

一直很熱衷在萬聖節變裝的黃偉晉，今年挑戰熱門動漫《我的英雄學院》中的角色「荼毘」出門踩街，沒想到在路上巧遇變裝友人時，拍到對方露出乳暈險「露點」的影片，還上傳到自己的公開IG限動，被網友檢舉公然散布猥褻照疑觸法。

這幾天黃偉晉不斷po出萬聖節相關影片，其中一則IG限動影片中，看出他在街頭上巧遇穿著薄紗裝扮的友人，發現對方胸前乳暈幾乎走光，先是伸手驚呼叫對方趕緊遮住；當聽到友人自稱是變裝愛神之後，更開始調侃說：「你是愛神，那幹嘛一直遮住」「愛神雞雞太大！」引起周圍朋友一陣訕笑。

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變裝不精準　C圈警察盯上

【獨家】【變裝玩上火】萬聖節玩瘋頭　黃偉晉po乳暈走光涉猥褻

▲在萬聖節上街時，黃偉晉錄下巧遇變裝友人的畫面，卻疑似拍到對方走光。（圖／翻攝自黃偉晉IG限動）

有網友看到影片後向本刊投訴，認為黃偉晉上傳18禁影片又講不雅言論，已經涉嫌觸犯《刑法》第235條第一項散布猥褻物品罪：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。」

【獨家】【變裝玩上火】萬聖節玩瘋頭　黃偉晉po乳暈走光涉猥褻

▲黃偉晉（右）和瑤瑤（左）去年在寵物實境節目《哈囉!毛小孩》中，擔任美容師角色。（圖／台視提供）

除了被指上傳猥褻影片，黃偉晉的「荼毘」造型，也被cosplay中對coser（角色扮演者）裝扮、行為、道具等方面要求嚴格的「C圈警察」盯上，被轟根本是在糟蹋荼毘。

黃偉晉過去曾扮過《鬼滅之刃》的「憎珀天」、《咒術迴戰》的「兩面宿儺」，對於裝扮不專業被批，他無奈回應自己只是出門跟朋友聚會喝酒，「我每年都要被新聞標題捧太高，然後再被警察潑一輪冷水啊！我不是專業的coser，不會每一個地方都還原到跟角色一樣。」

【獨家】【變裝玩上火】萬聖節玩瘋頭　黃偉晉po乳暈走光涉猥褻

▲黃偉晉（左三）多年前曾參與《終極一班3》演出。（圖／翻攝自終極系列臉書）

大砲亂說話　開黃腔丟工作

向來以大砲發言著稱的黃偉晉，今年主持《2024超級巨星紅白藝能大賞》時，也因用詞不當被粉絲圍剿，原來他在節目中邀請韓國女團LE SSERAFIM品嘗小吃，在成員允真用竹籤叉起一顆地瓜球時，黃偉晉在一旁說：「好想叉他們下面…選的那顆！」

【獨家】【變裝玩上火】萬聖節玩瘋頭　黃偉晉po乳暈走光涉猥褻

▲黃偉晉（右）、鬼鬼吳映潔（左）曾簽進同唱片公司培養出好交情，自組「晉鬼CP」。（圖／鏡週刊提供）

這句話讓人誤會黃偉晉對LE SSERAFIM開黃腔，惹出失言風波，還因此丟了不少工作，不過似乎不影響他的星途發展，前陣子他才簽入王牌經紀人陳鎮川旗下，成為張惠妹、謝盈萱、艾怡良等人師弟。

【獨家】【變裝玩上火】萬聖節玩瘋頭　黃偉晉po乳暈走光涉猥褻

▲黃偉晉（左三）近年擔任《娛樂百分百》主持人，知名度大幅提昇。（圖／八大提供）


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