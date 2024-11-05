TRASH手作娃娃展現反差萌　KID成品超歪稱「求子兔子」

娛樂中心／綜合報導

本週的《星光雲！RUN新聞》邀請到樂團TRASH來動手做可愛的毛線娃娃，看似剛硬的他們，在做娃娃的過程中竟展現滿滿的反差萌，用心做完的娃娃將抽獎送給粉絲們，精彩內容將在11月5日下午5點播出，記得準時收看節目。

▲TRASH來到《星光雲！RUN新聞》宣傳新專輯《幸福的末班車》。（圖／ETtoday）

搖滾樂團TRASH發行新專輯《幸福的末班車》，並將在12月14日首次登上台北小巨蛋，為此來到《星光雲！RUN新聞》宣傳。每次來到《RUN新聞》都迎接不同挑戰的他們，這次要來發揮創意親手做出獨一無二的可愛毛線兔兔，其中KID和博文的娃娃走向逐漸「母湯」，而錄影前身體微恙的魁剛，在做娃娃的過程中似乎因為娃娃而好轉，展現滿滿的反差感。做完娃娃後，TRASH和KID、峮峮進行遊戲「五秒定律」，必須在五秒內回答題目才算過關，在問到博文「閉關時不爽的三件事」時，他趁機抱怨魁剛打呼、放屁和偷吃東西，讓全場笑翻。

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《星光雲！RUN新聞》節目將在11月5日下午5點直播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、《ETtoday星光雲粉絲團》還有《星光雲APP》同步播出，千萬不要錯過了哦。