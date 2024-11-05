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大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

記者陳芊秀／綜合報導

大陸超人氣網紅夫妻離婚！「影視颶風MediaStorm」創辦人Tim（潘天鴻）5日凌晨宣布與網紅妻子踢踢小魚（魚林威）結束婚姻關係，回歸至朋友身分，雙方皆強調「我們之間沒有原則性問題，沒有牽扯到其他的人」。他在海內外影音平台開設頻道，皆擁有百萬粉絲追蹤，並且拍片訪問到蘋果執行長庫克創下紀錄。

▲▼影視颶風Tim離婚。（圖／翻攝自微博）

▲影視颶風Tim與網紅妻踢踢小魚離婚，兩人2020年底領證。（圖／翻攝自微博）

Tim憑著幽默與簡單易懂的講解方式，分享3C科技與旅遊生活，自2015年開始走紅至今，並於2020年結婚領證，然而這段婚姻維持將近4年仍告終。他發文證實與踢踢小魚已於不久前結束婚姻關係，今後將回歸至朋友身份。根據兩人聲明，雙方沒有原則性問題，也沒有牽扯到其他人，只是在婚後逐漸意識到婚姻與戀愛的不同，希望能在各自的領域有更長遠的發展，而非在婚姻中犧牲自我。離婚後也還保持朋友關係，會持續交流，並承諾將在各自的專業領域繼續努力，創作出更優秀的作品。

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▲▼影視颶風Tim離婚。（圖／翻攝自微博）

▲Tim凌晨發文宣布與踢踢小魚結束婚姻關係。（圖／翻攝自微博）

過去夫妻倆曾同框拍片，如今拋出離婚震撼彈，踢踢小魚發長文回應兩大問題，第一個是「真的沒有原則問題嗎？」她表示「摸著良心說，是的，我們磨合的重心從來不在情感糾葛上。不管是親人、朋友還是同事，大家對我們一直都是祝福態度，不存在任何外界因素的阻礙」，請大家不要因謠言誤傷無關的人。另一個問題是「以後還會同框嗎？」她表示「可能會的」，但是也直言「非常感謝大家願意相信我們，可惜的是我們的關係並沒有達到大家的期待」，過去兩人確實一直在努力變得更好。有時候猜測和謠言太多，無法一一出來回應，有些事情也難以自證，只能交給時間，感謝大眾的理解。

▲▼影視颶風Tim離婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼影視颶風Tim離婚。（圖／翻攝自微博）

▲影視颶風Tim與踢踢小魚時常同框拍片。（圖／翻攝自微博）

【影視颶風發文】

希望能給關注我們的朋友同步一個信息（消息），我與Tim在前段時間選擇了結束婚姻關系，回歸至朋友身份。我們之間沒有原則性問題，沒有牽扯到其他的人。只是在步入婚姻後，我們逐漸意識到這跟戀愛關系有很大的不同。我們都希望彼此能有更長遠的發展，而不是這其中的任何一個人在婚姻關系中選擇犧牲自己。

未來我們仍然是朋友，也一直在互相交流面對新的生活，但我們還是希望盡量給朋友們一個現狀的交代。感謝各位一直以來的關注，我們依舊會在各自的領域繼續努力，產出更好的作品。

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