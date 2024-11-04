記者吳睿慈／台北報導

「催淚歌姬」張若凡即將推出新單曲〈門外？〉，這次一改催淚走心風格，而是以中板搖擺的放鬆節奏，充滿都會微涼氛圍、加上派對後感傷情調的曲風，來展現張若凡情感聲線中的另一種表情。而她近期前往菲律賓宿霧遊學，沒想到被同學認出真實身份，學校甚至臨時邀請她在畢業禮唱歌送給大家，讓她直呼很開心。

▲張若凡推出最新單曲〈門外？〉。（圖／索尼音樂提供）



張若凡最新單曲〈門外？〉也是話題十足的全新變種台劇《妮波自由式》的插曲，跟一般插曲很不同的是，這首歌是由劉品言飾演的駐唱歌手演唱的作品，在劇中扮演著「調情」的關鍵作用，唱出劇中女女感情線最隱晦又露骨的情境。

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而推出這首單曲之前，張若凡前往菲律賓宿霧遊學，重溫當學生唸英文的感覺，她每天都過得很充實，開啟不同的體驗，也被同學認出她就是張若凡，她開心說：「期許透過練習好語言和我的歌聲，能讓她的世界變得更大，勇敢迎接人生的下一個階段。」

▲張若凡日前去菲律賓宿霧遊學，被同學認出真實身份。（圖／索尼音樂提供）



不僅如此，後來校方臨時邀請張若凡在畢業禮唱歌送給大家，她開心獻唱，表示：「這個機會讓我收到其他國家的同學對我聲音的支持讚譽，這些瞬間讓我感受到音是無國界的語言。」收穫滿滿的張若凡充飽了電力，回台後卯足全力準備即將推出的「愛的疑問句系列」單曲，希望讓大家看到她除了「催淚歌姬」的渲染力，還有其他不同的聲音面貌。Rylee張若凡全新單曲〈門外？〉11月5日數位上架。