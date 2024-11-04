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家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」成員家寧與Andy日前宣布分手，女方更開了新頻道「秘月期POPOO」，不過新影片曝光後卻讓不少網友直呼超毛、詭異，同時也讓過往上過心靈課程一事遭挖出，掀起外界討論及關注。為此，家寧今（4）日再上傳新片，同時也揭露創新頻道的背後內幕。

▲▼家寧。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧在頻道上傳新影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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影片中，家寧分享她對頻道名稱及影片理念的發想過程。她表示，頻道的命名源自她想透過娛樂的方式，體驗並呈現各種職人生活的構想，同時也解釋說道，頻道名稱中的「秘」代表著一種專屬於觀眾與她之間的「秘境感」，期望觀眾在觀看影片時能夠感受到一個專屬的時空。而「月期」則象徵著這段旅程中的短暫快樂。

▲▼家寧

▲家寧坦言幾年前沒靈感拍片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

至於「POPOO」的名稱來源，家寧表示靈感源於拉丁文「potentia」，意指力量與潛能。她希望這個頻道不只帶給觀眾短暫的快樂，更能鼓舞人們勇敢面對生活中的各種挑戰。因此，她取了該單字前兩個字母「PO」，並為了增添節奏感和趣味性，將其延伸成「POPOO」。

▲▼家寧。

▲家寧解釋新頻道的創立初衷。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

談到日前發布的預告影片，家寧提到「妳今天PO了沒」這句口號，引發不少網友的討論。她解釋，這句話是為了與觀眾拉近距離，希望每週能發起「PO了沒」的挑戰活動，鼓勵大家一同參與，並探索生活中新可能。家寧表示，自己對新頻道的內容充滿期待，也對未來將接觸的職業和體驗充滿好奇心，她笑言：「我下個遇到的職業是什麼，我自己充滿了好奇心。」

▲▼家寧

▲家寧承諾會持續變得更好。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

最後，家寧坦言，這段時間以來她收到大量的留言和私訊，裡面充滿粉絲們的關心和建議，讓她深受感動，因此想藉由這部影片來向大家的支持表達由衷的感謝。家寧謙虛地表示，「謝謝大家的關心及建議，其實我知道我還有很多需要努力改進的地方，我會持續地變得更好，謝謝大家。」

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家寧, 網紅, YouTuber, 眾量級, Andy, 秘月期POPOO

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