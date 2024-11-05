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家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber眾量級成員家寧捲入心靈課程風波，掀起外界對此事關注及討論。4日首度對外發聲，坦言2、3年遭遇人生低潮，陷入恐慌，「我沒辦法接受我自己。」

家寧在新片中解釋了頻道名稱「秘月期POPOO」的取名由來，其實和心靈課程無關，而是新頻道希望打造的是和粉絲之間的「秘境感」，「月期」則象徵著這段旅程中的短暫快樂，至於POPOO的的第一個PO則是源於拉丁文「potentia」，意指力量與潛能，第二個PO是POST，會多一個O只是單純想營造節奏和可愛感。

▲家寧談拍片低潮。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧談拍片低潮。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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談到成為YouTuber之後，也曾遭遇許多困境，家寧透露創作初期，由於經費短缺，不得不一邊打3份工，一邊進行創作，家人一度看不下去要求Andy回家種田，但她下了軍令狀，如果過年前仍沒有做出成績，就會徹底放棄，所幸最後成功爆紅。

▲家寧談拍片低潮。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧談拍片低潮。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

然而，家寧坦言眾量級爆紅後，2、3年前面臨創作上的困境，突然發現自己沒有靈感，「這件事讓我覺得很恐慌，我沒辦法接受我自己沒有靈感，再來我找不到拍片的意義，我感覺我起床的第一件事情就是想劇本拍片，後來就是為了拍而拍。」於是她放下相機，去尋找自己真正喜歡的事情，但最後發現最愛的還是拍片，決定新開頻道，也學會了在工作中找到平衡。

▲家寧談拍片低潮。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧談拍片低潮。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）
  

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