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唐綺陽「臉凹尖下巴」激瘦！　網驚：整個人剩一半

唐綺陽成功甩肉15公斤，網友紛紛大讚瘦超多。（圖／擷取自Facebook／唐綺陽占星幫）

▲唐綺陽成功甩肉15公斤，網友紛紛大讚瘦超多。（圖／擷取自Facebook／唐綺陽占星幫）

圖文／CTWANT

星座專家唐綺陽靠著占星及運勢分享，獲得網友受封「國師」盛名，深受大批粉絲喜愛，不過有別於以往豐腴的形象，唐綺陽近期瘦身有成，足足暴減了15公斤，引起網友驚呼，「整個人剩一半！」

唐綺陽近日在臉書開直播分析11月星座運勢時，不少網友發現她變超瘦，不僅雙頰明顯往內凹，下巴線條也變V字了，收到網友們的反饋，讓唐綺陽心情大好，臉上笑意止不住地表示「我瘦很多是不是？臉有一點凹。」

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畫面曝光後，網友在留言區刷一排，大讚「老師也太瘦，美翻了！」、「老師瘦翻了！」、「老師怎麼瘦的？」、「老師瘦好多～～～」、「瘦好多臉型很好看」、「老師好瘦好美啊！」、「老師不合邏輯，愈來愈漂亮」、「老師整個人剩一半！超美」、「老師變得好小隻」、「老師好美好瘦，下巴好尖」、「老師好漂亮～怎麼瘦的～」、「唐老師變瘦了（下次可以分享怎麼變瘦的嗎）。」

事實上，唐綺陽先前曾透露，自己變瘦了15公斤，如今體重約維持在60公斤左右，至於被問及成功甩肉的秘訣，她也分享自己是靠著飲食控制、少吃多動，才讓體態變得更輕盈，她更幽默直呼，明年要穿比基尼登上金鐘，「開玩笑的，我只要能塞進牛仔褲就好。」

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