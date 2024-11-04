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謝京穎PO文慶生張書偉「幸福視角曝」！　甜蜜告白：我的一家之主

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎去年和天團Energy成員張書偉登記結婚，平時會在社群記錄夫妻日常，今（4）日適逢張書偉生日，謝京穎也透過Threads曬出一張偷拍老公煮菜的照片，甜蜜表示：「謝謝你無微不至的照顧，我們的一家之煮（主）。」貼文曝光後，讓不少網友都紛紛留言直呼滿滿幸福。

▲▼張書偉。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

▲張書偉、謝京穎去年登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

透過謝京穎分享的照片可見到，張書偉穿著黑色短袖T恤與淺色褲子，站在廚房中專注地煮菜。他手拿鍋鏟正小心翼翼地翻炒食材，不難看出他認真烹飪的模樣，神情專注而自然，似乎完全投入在料理的過程中。背景中還可以見到廚房的簡約設計，白色牆壁與黑色窗框，讓整個畫面更顯溫馨。

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▲▼謝京穎。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）

▲謝京穎發文放閃張書偉。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）

謝京穎在文中透露，今年老公的生日對她來說特別難忘，並形容這個生日「就像冥冥中安排好的一樣」，讓她深感這一天的特別與意義。謝京穎感謝對方一直以來的細心照顧，同時也甜蜜稱他為「我們的一家之煮（主）。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「幸福滿滿」、「一家之煮（主）也太帥了。」

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謝京穎, 張書偉, Energy, 結婚, 放閃

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