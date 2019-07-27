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艾成被嫌太窮打槍王瞳婚事　命理師爆：他有富商命！

記者林奕如／台北報導

王瞳捲入馬俊麟外遇風波，之後爆出她和艾成8年情斷分手，感情昇華為家人，她和艾成一度論及婚嫁，但婚事遭到「經濟不穩定」狀況卡關。據江嘉葉老師看艾成的運勢，「下顎豐滿有氣，財富豐富，只是來得晚，約40歲左右，才會開始逐漸進財，成為富豪。」

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▲▼艾成求婚王瞳成功，婚事求婚卡關女方爸媽。（圖／翻攝自臉書／王瞳）

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▲艾成、王瞳8年情斷。（圖／翻攝自臉書／王瞳）

江嘉葉老師表示，艾成眼睛內含柔情，待人溫和柔情，有情有義，個性開朗，外表陽光，內藏心酸，心事藏在心裡不表現出來，下顎豐滿有氣，財富豐富，只是來得晚，約40歲左右，才會開始逐漸進財，成為富豪。老師也建議，他雖然喜愛音樂，但不具備藝人命格，屬富商格局，應往此去發展，可揚眉吐氣，闖出一片天地，對音樂的熱愛應當作業餘。

王瞳和艾成交往8年，感情昇華為家人，江嘉葉老師說王瞳、艾成前世是兄妹，感情很好，是很親密的家人，會共同分享生活中的喜怒哀樂，互相鼓勵，互相安慰，互相欣賞，常會許願下輩子也要當家人。

▲王瞳和馬俊麟爆出緋聞。（圖／民視提供）

▲王瞳捲入馬俊麟外遇風波。（圖／民視提供）

這世兩人相戀而告終止，江嘉葉老師通靈觀看他倆的緣分，還是緊緊地拉著，他們的情緣是兄妹的家人情緣，不是夫妻情侶的緣分，現在的分手，千萬彼此不要口出惡言，傷害對方，否則將來機緣來時，難再復合如親人般的兄妹情，也會毀了曾經有過的信賴、依賴、疼愛，尤其艾成未來成功的事業，王瞳可以入股成為合夥人，若現在兩人都受傷於對方沒有心疼的惡言，將來要和好，還是有疙瘩的。

▲▼命理師江嘉葉。（圖／翻攝自臉書／江嘉葉）

▲命理老師江嘉葉。（圖／翻攝江嘉葉臉書）

王瞳、艾成同屬87樂團，今（27日）兩人將一起出席桃園龜山區公所「拒毒反詐」預防犯罪宣導活動，2人屆時會合體露面演出，《ETtoday星光雲》全程關注，請鎖定新聞報導。

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王瞳艾成, 幸福來了, 大時代, 馬俊麟, 梁敏婷

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