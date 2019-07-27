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大翻盤！王瞳、艾成改口「一直是男女朋友」　背環抱秀恩愛

記者林奕如／桃園報導

王瞳、艾成8年情斷，感情昇華為家人，彼此還是會互相聯絡、關心，同屬87樂團一起活動，今（27日）兩人合體出席桃園龜山「反毒拒詐騙」活動。艾成看到媒體大陣仗，還玩笑：「我們什麼咖。」兩人並肩而坐受訪，受訪前還一起低頭禱告。

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▲▼ 87樂團王瞳、艾成爆分手後首次合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

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▲王瞳、艾成爆分手後首次合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

被問到兩人現在還是情侶嗎？王瞳說：「是。」艾成則補充：「一直都是。」艾成：「我們現在的確進不去婚姻，除非我們2人不顧一切去登記，不顧父母、不顧家庭。」王瞳則說：「但我不想讓父母覺得我先斬後奏。」比起先前兩人說分手狀況，現在大逆轉。

▲▼ 87樂團王瞳、艾成爆分手後首次合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

▲王瞳、艾成合體。（圖／記者黃克翔攝）

王瞳在民視八點檔《大時代》戲份吃重，和馬俊麟組成「藍莓CP」，戲外因此傳出緋聞，惹馬俊麟妻子梁敏婷吃醋，馬妻7月初直接在臉書寫出疑似婚姻遭到介入，直接指名「王小姐」，引起軒然大波，之後刪文，馬俊麟則是澄清「好長一段時間都在拍戲，忽略對老婆關心，現在聊開了，跟老婆關係很好，謝謝大家。」

事隔20天，馬妻又貼出「3人吃便當」文章，再度爆出婚變，馬俊麟急安撫老婆情緒，想要好好溝通，他跪地磕頭一小時求情，請老婆下架貼文，隔天拍戲額頭還紅腫一片，並且在臉書公開向老婆致歉，更坦言：「是我的自以爲與無知，讓婚姻出現了問題。」

▲▼ 87樂團王瞳、艾成爆分手後首次合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼王瞳、艾成打情罵俏曬恩愛。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 87樂團王瞳、艾成爆分手後首次合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

王瞳交往8年男友艾成受訪時，則是坦言和王瞳「就是家人了」，雖然話（分手）沒有說出口，但對他而言已經沒差，他也坦言「感情變了」關鍵點在2年前開始，他忙艾叻沙開店，王瞳則是忙拍戲，各自忙碌沒有維護關係。一連串風波後，王瞳終於在25日親自跳出來發聲，有太多想說的話，但不知道該怎麼樣化成文字，對這一切她只濃縮成：「謝謝和對不起。」

王瞳臉書寫下：「人與人之間，真的有很多的功課，因為我們永遠無法完全理解對方，但也許多一分同理心⋯⋯學習快快地聽，慢慢地說、慢慢地動怒⋯也許可以找到更好的方式？！我不知道⋯」可能回想起過去的紛紛擾擾，王瞳聽起來有那麼一絲的無力和無奈，身陷負面新聞又被曝分手，她只知道：「我們真的很軟弱。」

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王瞳艾成, 幸福來了, 大時代, 馬俊麟, 梁敏婷

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