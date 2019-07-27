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艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

記者林奕如／桃園報導

王瞳捲入馬俊麟外遇風波，之後驚爆和艾成分手，但兩人今大翻盤：「一直是男女朋友。」兩人信仰基督教，已經2年多無性生活，艾成說之後會繼續無性生活，他也說：「如果有一天真的結婚，應該會覺得那天像天堂一樣。」講完做出翻白眼的開心臉，王瞳立刻笑罵：「下流！」

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▲▼ 87樂團王瞳、艾成爆分手後首次合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼艾成聊到無性生活，王瞳罵下流。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 87樂團王瞳、艾成爆分手後首次合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

兩人合體秀恩愛，用行動表示情不變，艾成受訪表示：「就是家人。」感情昇華到家人了，也說女生有更適合的人，他願意祝福。王瞳則是PO文「對不起和謝謝」，今兩人改口：「一直是男女朋友。」

▲▼ 87樂團王瞳、艾成爆分手後首次合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

▲王瞳、艾成爆分手後首次合體。（圖／記者黃克翔攝）

拍照時王瞳、艾成前後交疊擁抱，艾成說會繼續無性生活，他老實：「當然是會難過，但可以去寫歌啊、運動啊、練嗓子，心思放在創作上，可轉移的，還是會有小難過啦，不要說我像聖人。」王瞳站在一旁玩笑說：「太滿了，會難過。」

▲▼ 87樂團王瞳、艾成爆分手後首次合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

▲王瞳、艾成合體背環抱。（圖／記者黃克翔攝）

被問到婚事卡關的關鍵是「王瞳媽媽」，王瞳用力點頭：「是。」她也說，看到分手艾成報導，媽媽很開心，還說要安排相親，究竟媽媽標準是？艾成幽默：「一定不是艾成。」王瞳則表示，「要愛屋及烏，經濟要穩定，但不用豪門啦，媽媽也覺得我捧不了豪門的碗。」艾成自嘲：「你看我唱歌紅不了還是繼續唱。」王瞳問他：「所以你是愛我到底囉？」艾成點頭：「我愛了就是愛到底。」

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