便當文寫的不是我！王瞳甜勾艾成甩「馬俊麟小三」罵名

記者林奕如／桃園報導

王瞳捲入馬俊麟外遇風波，今（27日）合體艾成出席桃園龜山反毒活動，之前男方說「就是家人」，女方則是說不清楚到底有沒有分手，這次兩人同調「一直是男女朋友」，大翻盤讓外界看得霧煞煞。至於小三傳聞，王瞳否認她和馬俊麟、梁敏婷沒有3人談判過，「對我而言馬俊麟像大男孩一樣。」

▲王瞳、艾成秀恩愛。（圖／記者黃克翔攝）

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王瞳和馬俊麟在《大時代》合組CP，因此傳出緋聞，甚至爆出兩人在化妝間洗澡傳聞，對此，王瞳解釋根本沒有這件事，她也知道是誰說出去，因為現場只有她（某一女演員）。王瞳也認識馬俊麟老婆梁敏婷，透露馬妻6月寫臉書暗指有人介入婚姻之前，還有傳LINE給她，王瞳說：「她就說『姍耘（王瞳本名），謝謝妳很照顧他，煥然角色機會很好』。」

▲王瞳、艾成改口一直是男女朋友。（圖／記者黃克翔攝）

談到跟馬俊麟關係漸漸變親密，王瞳說：「有一場跑步戲，因為馬俊麟穿太醜重拍，我不小心跌倒受傷，然後我因為這件事《舞力全開》棄賽，從那邊開始馬俊麟在我旁邊跟前跟後，他覺得很愧疚，包括過年特別節目綵排完，我的舞伴是王建復，但結束大家都鳥獸散，有一個人伸出手是馬俊麟，把我從地上牽起來。」

至於馬俊麟手機照片有一張「死也要在一起」，王瞳解釋，馬俊麟當時知道角色要死，所以自己用左手寫在右手上，字超醜的，然後說他希望託夢給伍媚（王瞳角色名）知道「死都不要分開」。

▲▼ 王瞳、艾成合體。（圖／記者黃克翔攝）

前陣子馬俊麟老婆「3人吃便當」臉書，王瞳坦言她有看到，搖頭否認「不知道她（馬妻）在說誰」，也沒有3個人出來談判，「可能我目標太大，大家很自然而然想到我，如龍（馬俊麟本名）身邊對戲的女生只有我。」

王瞳也說，不知道他們夫妻狀況怎麼樣，「我只知道馬俊麟和梁敏婷一個是雙子，一個是雙魚，感覺4個人在吵架，又生雙胞胎，雙胞胎兒子是雙魚，家裡到底有幾個人，如龍你辛苦了。」

被問有什麼話對馬俊麟妻子梁敏婷說，王瞳：「她很辛苦，希望她可以開心一點點，那天聽馬如龍說夫妻參加小組，夫妻有共同信仰很好，公說公有理，婆說婆有理，不如彼此中間有真理，衝突少一點，而且她一次又生兩個孩子滿辛苦，當演員另一半需要彼此...。」艾成一旁當救兵：「就是彼此包容，就像劉德華、朱麗倩一樣，不然怎麼可能這麼久。」