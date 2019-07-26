是真的！蔡阿嘎出道12年「進軍好萊塢」　揪理科太太全家聲援

記者林映妤／台北報導

蔡阿嘎、理科太太、知名插畫家「當肯」為了動畫電影《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》首度獻聲，進軍好萊塢啦！蔡阿嘎認為，這次配音機會其實這更像是給自己出道12年的紀念里程碑，談到自己與配音角色銳德的相似之處：「我們的個性跟成長背景其實很像，而且內心都很善良！」

被問到本次擔任這個讓大家又愛又恨的「鳥界英雄」時的趣事，蔡阿嘎聽了直搖頭：「這個問題不對，我本身就是一個偶像，怎麼可以把我歸類成諧星！」

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▲《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》中文配音蔡阿嘎。（圖／索尼提供）



然而這位時常在鏡頭前拋頭露面的「神級YouTuber」，在難得不用面對攝影機工作的情況下，卻顯得異常不習慣，蔡阿嘎說：「配音的時候會變得比較內斂，」但正經不過3秒，便再度不改搞笑本性對所有觀眾們喊話：「一開始可能會以為銳德是哪一個帥哥配音老師，結果出了戲院才發現：『竟然是蔡阿嘎！』」



至於理科太太這次則客串演出片中「粉姬」，而且超有義氣揪全家大小前來「聲」援。不過讓她萬萬想不到的是，本次配音初體驗，竟意外讓她「面癱」失守！一向以平淡語氣與冷靜個性出名的她，竟被聲音導演再三要求：「臉部肌肉再用力些！」讓在錄音室的她可說是敢怒不敢言的大喊：「吃不消！」不過在訪問進行尾端時，理科太太則是不改犀利作風對大家喊話：「下次如果有更陰險的角色可以再找我！」

▲▼蔡阿嘎為《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》銳德配音。（圖／索尼提供）





同樣於臉書擁有超越300萬忠實粉絲的知名插畫家「當肯」，本身就對配音工作有著濃厚興趣，在聽到是由阿嘎出任擔任銳德的角色後，就一口答應獻出自己的配音處女秀，擔任了豬豬島中的天才博士「蓋仙」！

事實上，從來沒有以真面目出現觀眾面前的當肯，超有磁性的嗓音也早在網路上有著一票忠實「聽眾」。而本次他也依舊戴起了大家最熟悉的面具，分享了配音不為人知的酸甜苦辣：「要在最準確的時間點，將情緒表達出來是最難的地方！」但他也不忘對「銳德」蔡阿嘎隔空喊話：「我以為我的台詞夠多了，但你才是最厲害的！」

《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》8月14日上映。