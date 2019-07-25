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《憤怒鳥玩電影2：冰的啦》新角色出現！豬鳥聯手還擦出「意外戀曲」

記者林映妤／台北報導

改編自風靡全球的超高人氣手遊《憤怒鳥玩電影》系列，在首集一推出後，便一舉攻佔以美國為首，總計超過全球50國的開片冠軍寶座。除了在全球掀起一陣「憤怒鳥狂熱」外，更成功替自身品牌打下了高達百億票房的超強基礎！

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》。（圖／索尼影業提供）

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》豬鳥聯手。（圖／索尼影業提供）

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▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》。（圖／索尼影業提供）

時隔3年電影再推出全新續集《憤怒鳥玩電影2：冰的啦》，除了保有原作可愛的角色設定與風格之餘，更加入了全新的神秘異勢力「第三島」。究竟在受到一個不明外界的攻擊之下，總是互看不順眼的鳥兒與豬，該如何放下對彼此的成見，且又不搶著當英雄的狀況下，成功拯救自家家園，不讓自己慘遭滅島的命運呢？

25日最新預告中，除了依然有大家最熟悉的銳德、恰克與碰伯3人組，更可驚喜的發現，一向以保衛鳥島為第一任務的銳德，竟疑似與本集的新角色，同時也是劇中好兄弟恰克的親妹妹「理科妹」發展了一段不打不相識的意外戀曲！

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》。（圖／索尼影業提供）

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》出現新角色。（圖／索尼影業提供）

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》。（圖／索尼影業提供）

才在上集為了互搶地盤而大打出手的鳥兒與豬，本次竟還需犧牲色相大膽變裝潛入敵營的搞笑情節，更是成功替「豬對手變身豬隊友」的全新題材創造了搞笑無比的超強噱頭！究竟這兩個天生不對盤的鳥與豬，到底要如何在一個「你不情我不願」且又無法完全信任的情況下休戰合作？電影8月14日上映。

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憤怒鳥, 憤怒鳥玩電影2：冰的啦, 約翰寇恩

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