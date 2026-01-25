ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張震暴瘦變「憔悴外送員」！8歲女兒竟是翁滋蔓親姪女　一句話逼哭全場

記者蕭采薇／台北報導

剛拿下第二座金馬影帝的張震，在新片《幸福之路》中演技再登巔峰！他甩開帥氣形象，暴瘦化身在紐約街頭求生的外送員父親。片中飾演他女兒的8歲素人童星魏愷樂，不僅展現超齡演技，真實身分竟是「台大五姬」翁滋蔓的親姪女。兩人在片中一段關於拍立得的對話：「移動一下，故事就不同了。」被網友封為年度最戳淚的童言童語。

▲張震（左）與飾演女兒的魏愷樂溫柔互動成為一大亮點。（圖／甲上提供）

▲張震（左）與飾演女兒的魏愷樂溫柔互動成為一大亮點。（圖／甲上提供）

張震素顏暴瘦演活外送員　導演驚：變了一個人



張震在《幸福之路》中飾演長年在紐約打拼的父親盧家成，為了貼近角色滄桑狀態，他在開拍前每天跑步瘦身，並長時間觀察外送員的工作日常。導演勞埃德李崔透露，開拍當天張震剪了短髮、素顏現身，憔悴模樣與過往銀幕形象判若兩人，「短短一個禮拜，他就完全變成另一個人。那一刻我就知道，張震已經準備好成為盧家成了。」

▲張震（左）與飾演女兒的魏愷樂溫柔互動成為一大亮點。（圖／甲上提供）

▲張震在《幸福之路》開拍前每天跑步瘦身、觀察紐約外送員的工作日常，在極短時間完成角色轉換。（圖／甲上提供）

這份投入也讓他獲得回報，不僅拿下金馬影帝，更一舉入圍美國獨立精神獎最佳主角，被影評盛讚是繼《當幸福來敲門》後，最直擊人心的父女情感動之作。

8歲「天選之人」是翁滋蔓姪女　張震珍藏她作品

片中與張震有大量對手戲的女兒「雅雅」，是由年僅8歲的魏愷樂飾演。她是導演在紐約歷經數月試鏡、千挑萬選才找到的「天選之人」。雖然是完全的素人，但她展現了驚人的專注力，原來她還有個明星阿姨——翁滋蔓。

▲張震（左）與飾演女兒的魏愷樂溫柔互動成為一大亮點。（圖／甲上提供）

▲魏愷樂的童言童語，道出《幸福之路》最動人的情感核心。（圖／甲上提供）

張震對這位「女兒」讚譽有加，特別提到片中雅雅拿拍立得拍照的橋段，「小朋友的視角真的跟大人不一樣，她很有天分。」劇組後來將魏愷樂拍攝的照片集結成冊，張震至今仍珍藏著這本攝影集。而在終極預告中，雅雅移動照片順序並說出：「移動一下，故事就不同了。」純真卻充滿哲理的一句話，瞬間戳中無數觀眾淚腺。

48小時遭連環重擊　殘酷卻溫暖的追夢旅程

《幸福之路》描述盧家成終於盼到妻女抵美團聚，卻在短短48小時內接連遭遇車輛失竊、租屋詐騙等重擊，安穩生活瞬間瓦解。為了在家人面前撐起一片天，他被迫走向現實的灰色邊緣。張震表示，劇本中「努力打拼、不輕言放棄」的精神深深打動了他，希望能將這份溫暖傳遞給觀眾。電影將於1月29日全台上映。

▲張震（左）與飾演女兒的魏愷樂溫柔互動成為一大亮點。（圖／甲上提供）

▲《幸福之路》全片以底片拍攝，營造出貼近現實的質地。（圖／甲上提供）

 

