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宋慧喬正式離婚後首露面！「憔悴近照」曝光…網驚：OMG好憂鬱

記者許皓婷／綜合報導

宋慧喬與宋仲基宣布離婚，2人1年8個月的婚姻正式畫下句點後，她除了迅速將Instagram和男方的合照刪光之外，還表示下半年將暫別演藝圈，她日前赴摩納哥出席珠寶展晚宴，現場照片曝光後，被發現她的面容些微憔悴，更讓網友看了直呼心疼。

▲宋慧喬近照曝光。（圖／翻攝自Instagram／宋慧喬、廖曉喬）

▲宋慧喬、宋仲基離婚。（圖／翻攝自Instagram／宋慧喬）

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「微風千金」廖曉喬22日在Instagram曬出與宋慧喬的合照，她開心直呼：「內心澎湃尖叫～我的女神怎麼這麼美啦！」還逗趣地表示是「粉絲的幸運夜」，原來這是宋慧喬日前飛到法國摩納哥參加的珠寶晚宴，她更放下一頭長捲髮，身穿露肩深V長禮服亮相。

但宋慧喬和廖曉喬的合照曝光後，卻被發現她臉上神情似乎鬱鬱寡歡，雖然妝容完美，卻顯露出些微憔悴感，網友看了也紛紛關心：「女神看起來很憂鬱」、「喬妹看起來心情不好」、「天啊！她還好嗎？眼神有點憂鬱」、「她看起來蠻感傷的」。

▲宋慧喬近照曝光。（圖／翻攝自Instagram／宋慧喬、廖曉喬）

▲廖曉喬PO出與宋慧喬同框照。（圖／翻攝自Instagram／廖曉喬）

而宋仲基和宋慧喬6月27日宣布離婚，雙方提出調解後，7月22日正式透過首爾家庭法院成立，夫妻關係正式劃下句點。

另外，宋慧喬日前接受《Hong Kong Tatler》專訪，鬆口談到下半年的規劃：「今年會用私人的時間去休假，我需要給自己留些時間。除了參與類似這樣的活動外，會放輕鬆，不做其餘安排。」她也稍微透了口風，明年將會開始新的計畫，但目前還沒有確定下來，「Let's see if the stars aligh.」也表示她將暫退演藝圈一段時間。

▲宋慧喬近照曝光。（圖／翻攝自Instagram／宋慧喬、廖曉喬）

宋慧喬下半年將安排休假。（圖／翻攝自Instagram／宋慧喬）

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宋慧喬, 宋仲基, 廖曉喬

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