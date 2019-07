宋慧喬正式離婚後首露面！「憔悴近照」曝光…網驚：OMG好憂鬱

記者許皓婷/綜合報導

宋慧喬與宋仲基宣布離婚,2人1年8個月的婚姻正式畫下句點後,她除了迅速將Instagram和男方的合照刪光之外,還表示下半年將暫別演藝圈,她日前赴摩納哥出席珠寶展晚宴,現場照片曝光後,被發現她的面容些微憔悴,更讓網友看了直呼心疼。

▲宋慧喬、宋仲基離婚。(圖/翻攝自Instagram/宋慧喬)

「微風千金」廖曉喬22日在Instagram曬出與宋慧喬的合照,她開心直呼:「內心澎湃尖叫~我的女神怎麼這麼美啦!」還逗趣地表示是「粉絲的幸運夜」,原來這是宋慧喬日前飛到法國摩納哥參加的珠寶晚宴,她更放下一頭長捲髮,身穿露肩深V長禮服亮相。

但宋慧喬和廖曉喬的合照曝光後,卻被發現她臉上神情似乎鬱鬱寡歡,雖然妝容完美,卻顯露出些微憔悴感,網友看了也紛紛關心:「女神看起來很憂鬱」、「喬妹看起來心情不好」、「天啊!她還好嗎?眼神有點憂鬱」、「她看起來蠻感傷的」。

▲廖曉喬PO出與宋慧喬同框照。(圖/翻攝自Instagram/廖曉喬)

而宋仲基和宋慧喬6月27日宣布離婚,雙方提出調解後,7月22日正式透過首爾家庭法院成立,夫妻關係正式劃下句點。

另外,宋慧喬日前接受《Hong Kong Tatler》專訪,鬆口談到下半年的規劃:「今年會用私人的時間去休假,我需要給自己留些時間。除了參與類似這樣的活動外,會放輕鬆,不做其餘安排。」她也稍微透了口風,明年將會開始新的計畫,但目前還沒有確定下來,「Let's see if the stars aligh.」也表示她將暫退演藝圈一段時間。

▲宋慧喬下半年將安排休假。(圖/翻攝自Instagram/宋慧喬)