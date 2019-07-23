小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻

記者許皓婷／綜合報導

藝人劉畊宏和老婆王婉霏結婚後，育有1子2女，包括大兒子劉宇恩、女兒小泡芙（劉宇芙）及么女劉宇姍，22日小泡芙迎來6歲生日，夫妻倆也特地為愛女舉辦了公主主題Party。

▲小泡芙6歲生日趴現場。（圖／翻攝自微博）

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劉畊宏、王婉霏22日特地幫女兒舉辦了公主風生日Party，只見6歲的小泡芙穿上灰姑娘的長禮服，頭髮更梳成包頭，打扮成公主的模樣，甜美又可愛。

▲小泡芙扮成灰姑娘公主。（圖／翻攝自微博）

劉畊宏也在微博發文：「親愛的泡芙小公主，原本抱在懷裡圓圓的妳已經慢慢長大了，還好甜美可愛的笑容依然沒變，而且越來越甜美！」他也有感而發，「我們何等幸運，感恩上天賜給我們一個這麼讓人疼愛的女兒，妳的貼心溫柔，時不時的甜言蜜語，常常融化我跟媽媽的心。」言語間更是充滿對女兒的愛。

【劉畊宏微博全文】

親愛的泡芙小公主

原本抱在懷裡圓圓的妳已經慢慢長大了，

還好甜美可愛的笑容依然沒變！

而且越來越甜美！

感恩偉大的老婆@王婉霏像個神奇的魔術師，

各樣的打扮幫她實現了公主夢

而爸爸呢，搶著完成一個願望：

變身英俊的王子幫她穿上美麗的水晶鞋

（父親的真實心聲：我願意永遠做無條件愛你的王子，

並且希望不要被後來其他的王子比下去，我們永遠相愛哦）

我們何等幸運

感恩上天賜給我們一個這麼讓人疼愛的女兒

妳的貼心溫柔時不時的甜言蜜語

常常融化我跟媽媽的心

我們真的好愛妳好愛妳

願妳 平安健康快樂的長大 6歲生日快樂