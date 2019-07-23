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爆出軌王瞳！馬俊麟公開致歉妻…認「婚姻出問題」：是我無知

記者許皓婷／綜合報導

馬俊麟和王瞳合作《大時代》組成CP，戲外也爆出緋聞，他老婆梁敏婷更發文暗指女方是第三者，兩人婚外情傳聞鬧得沸沸揚揚，他23日則在FB公開向老婆致歉，更坦言：「是我的自以爲與無知，讓婚姻出現了問題。」

▲馬俊麟發文。（圖／翻攝自Facebook／馬俊麟）

▲馬俊麟、王瞳爆假戲真做。（圖／翻攝自Facebook／馬俊麟）

馬俊麟23日在FB上PO文：「敏婷是一個好太太、好媽媽；她一直陪伴我幫助我，她對我來說沒有回報完的一天。」他更無奈地表示：「今天她的文章如果讓任何人受傷，那應該要是我。是我的自以為與無知，讓婚姻出現了問題。應該被責備的人是我，請大家不要誤會了敏婷。」

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▲馬俊麟發文。（圖／翻攝自Facebook／馬俊麟）

▲馬俊麟發文。（圖／翻攝自Facebook／馬俊麟）

《ETtoday星光雲》致電馬俊麟經紀人，民視鳳凰副總Nanny表示，馬俊麟不會離婚，他很愛他老婆，也感謝老婆辛苦為他生兩個小孩，會繼續走下去。

據悉，馬俊麟昨晚急於和老婆梁敏婷溝通，他不想夫妻倆的事情影響所有人，所以哀求老婆下架貼文，並且在臉書下方留言澄清，最後跪地磕頭約一小時，整晚沒睡，隔天拍戲額頭紅腫，拍戲前還請化妝師幫忙遮蓋。

▲馬俊麟發文。（圖／翻攝自Facebook／馬俊麟）

▲馬俊麟向老婆梁敏婷道歉。（圖／翻攝自Facebook／馬俊麟）

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