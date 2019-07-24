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《女力》梁舒涵鏟肉6KG「瘦回4字頭」　美露鎖骨「E罩杯沒縮水」

記者林奕如／台北報導

梁舒涵在TVBS《女力報到》飾演通靈少女素娥大受歡迎，昨天和廖峻拍攝父女談心哭戲，過程中遇上垃圾車攪局，她忍住情緒斷斷續續哭了半小時，今一早發現腫成「金魚眼」，恰巧收到收視告捷訊息，臨時參加記者會，穿露肩上衣美露鎖骨，再戴上假睫毛、燙捲劉海，美美出席慶功宴。

▲《女力報到》收視破3.09。梁瀚名、游小白、梁舒涵、勵政達、林曜晟（博焱）慶功。（圖／TVBS提供）

▲梁舒涵鏟肉6公斤，瘦回4字頭。（圖／TVBS提供）

梁舒涵在《女兵日記》是可愛女兵，屏東「當兵」時體重直線飆升，最高到55公斤，「退伍」回台北，驚覺這樣不行，開始進行減肥計劃，「每天爸爸會煮一份水煮牛肉、香菇、花椰菜食物，也會認真運動。」現在還不敢量體重，就怕失去信心，傻笑直呼：「應該瘦了6公斤吧，變成49公斤也好，至少是4字頭。」鏟肉成功，但E罩杯沒縮水，「目前內衣堪穿。」

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▲《女力報到》收視破3.09。梁瀚名、游小白、梁舒涵、勵政達、林曜晟（博焱）慶功。（圖／TVBS提供）

▲梁瀚名、游小白、梁舒涵、勵政達、林曜晟（博焱）慶功。（圖／TVBS提供）

該劇演員朝夕相處，被媒體拍到林曜晟（博焱）和楊雅筑牽手曖昧情，他否認緋聞到底：「沒有開始怎麼分手。」只說是大家一起出去吃飯，也沒有刻意避嫌，至於被拍到摸背，則是醉酒扶女方的行為。是否追求被打槍？他連忙說：「沒有、沒有。」但沒有把話說死，未來事情很難說。一旁梁瀚名忙擋火，掛保證大家都是好朋友。

該劇25-39歲收視衝破3.09，創下開台26年以來最高收視，4歲以上收視高達1.51，同時間收看人口數高達59萬人收看。收視高點劇情落在林國樑（梁瀚名 飾）及李淑靜（楊雅筑 飾）浪漫約會，瞬間收視飆上3.69。董事長張孝威、副董事長陳剛信帶領演員梁舒涵、梁瀚名、游小白、林曜晟（博焱）、勵政達共同出席。

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梁瀚名, 游小白, 梁舒涵, 勵政達, 林曜晟, 博焱, 陳剛信, 張孝威

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